Governo do Estado e Movimento União BR concluem reforma no Colégio Manoel Ribas, em Santa Maria

O governo do Estado concluiu a reforma do telhado do Colégio Estadual Manoel Ribas, em Santa Maria. Ela foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Secretaria da Educação (Seduc) e o Movimento União BR, com fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP). O investimento é de mais de R$ 647 mil, provenientes da organização sem fins lucrativos especializada em emergências climáticas.

A VB Engenharia executou a reforma total da cobertura da escola, com substituição de telhas, madeiramento e calhas. Os trabalhos foram fiscalizados pela 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Maria. A instituição fica na Rua José do Patrocínio, 85, bairro Centro, e atende a 883 alunos. A escola também tem mais uma obra em andamento , realizada pelo governo estadual, com investimento de R$ 218 mil.

Pela parceria do Estado com o União BR, mais duas instituições estão em atendimento: Escola Estadual de Educação Básica Estado de Goiás, em Santa Cruz do Sul, e Escola Estadual de Ensino Médio Adelina Isabela Konzen , em Venâncio Aires. Além do Manoel Ribas, foram concluídas as obras no Instituto Estadual de Educação (IEE) Professor Annes Dias, em Cruz Alta; IEE Odão Felippe Pippi , em Santo Ângelo; Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Domenico Vicentini, em Encantado; e Escola Estadual de Ensino Profissional Estrela , em Estrela.