Projeto de pesquisa da Udesc Cefid segue com vagas abertas em Florianópolis para quem tem doença de Parkinson

Pessoas diagnosticadas com doença de Parkinson podem participar gratuitamente de exercício físico e avaliações físicas e psicológicas do Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física (Laplaf), que fica no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis. As atividades serão no Ginásio 3 e na Sala de Artes Marciais, nas terças e quintas-feiras (13h às 14h).

O recrutamento de participantes está sendo feito pelo projeto de pesquisa das mestrandas Alicia Garcia Lima e Audrey Alcantara Garcia Meliani, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Udesc Cefid (PPGCMH), sob orientação da professora Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães.

“Convidamos pessoas com doença de Parkinson que residem na Grande Florianópolis e região para participarem do projeto AtivaPark com a finalidade de promover cuidados à saúde por meio do movimento. Durante o período do estudo, serão realizadas avaliações com objetivo de analisar os efeitos da prática de exercícios físicos em sintomas motores e não motores da doença de Parkinson”, ressaltam Alicia e Audrey.

A fase de recrutamento irá até 31 de outubro, e depois haverá a fase de coleta de dados, prevista para iniciar em 13 de janeiro. As atividades terão duração de 12 semanas e, após essa etapa, todos os participantes do estudo poderão participar do programa de extensão Ritmo e Movimento, que é conduzido pelo Laplaf, nos mesmos horários, como forma de continuidade às atividades oferecidas na Udesc Cefid.

Inscrições

As inscrições ocorrem pelos e-mails e números de WhatsApp das pesquisadoras: [email protected] – (48) 99118-9163 (Alicia); e [email protected] – (48) 99638-0974 (Audrey). Mais informações podem ser obtidas nesses contatos e nos perfis do Laplaf e do AtivaPark no Instagram.

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid

Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (48) 98801-7729

Telefone: (48) 3664-8637