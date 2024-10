Secretaria da Saúde inicia projeto piloto para implantação de lavanderias mais eficientes nos hospitais próprios

O Governo de Santa Catarina segue atento em melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços prestados nos hospitais vinculados à Secretaria de Estado da Saúde (SES). Por conta disso, nesta semana foi realizada a primeira reunião do projeto piloto para a implantação de lavanderias mais eficientes nos hospitais próprios.

O Projeto irá iniciar no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis. Na ocasião, o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), de Tubarão, apresentou o modelo utilizado, um mecanismo inovador que consegue evitar extravio, identificar mau uso e disponibilizar indicadores em tempo real, considerado padrão de qualidade.

Esta ação é uma parceria da SES, com o Grupo Gestor de Governo (GGG) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE). Faz parte dos encaminhamentos da portaria conjunta GGG/CGE/SES nº 001/2024, que instituiu um grupo de trabalho com servidores da SES e da CGE para avaliarem e introduzirem ações visando à otimização dos recursos públicos aplicados em contratos geridos pela pasta da Saúde, assegurando o funcionamento contínuo dos serviços prestados.

“A portaria que criou o grupo foi importante porque marca a intenção do Governo do Estado de tornar a saúde mais eficiente com planejamento, plano de ação e execução. A ideia é que a gente possa agir, com parcerias e olhar para quem tem um trabalho adequado e consolidado. É dia a dia, passo a passo, que estamos avançando. Conhecemos, junto com a CGE, o trabalho realizado na Lavanderia do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão e, claro, chamou nossa atenção. Se conseguirmos otimizar o custo com serviços, é possível realocar recursos em outras áreas importantes”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, que fez a abertura da reunião.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão foi escolhido por ser uma unidade peculiar, que atende crianças, adolescentes e para alguns procedimentos pacientes até os 18 anos. Todos os pacientes possuem acompanhantes diariamente na unidade. Além disso, ocorre uma alta evasão de rouparia hospitalar, por conta de perdas, danos e uso inadequado.

“O nosso papel é melhorar os serviços públicos com parcerias como essa. Eu gostei de ver o incômodo, porque mostrou que tinham pessoas com vontade de fazer algo melhor do que aquela realidade posta. É importante ter um hospital piloto para testar essas mudanças. E temos a convicção que irá melhorar muito o processo de trabalho. Não apenas o serviço, mas aos funcionários do hospital com a evolução e melhorias como as conquistadas no Hospital de Tubarão”, destaca o auditor da CGE, Rodrigo Dutra, que faz a coordenação do grupo de trabalho.

Os técnicos da SES e da CGE visitaram o HNSC e puderam conhecer in loco como funciona a rotina da Hotelaria depois que foi implantada uma tecnologia que permite o rastreamento individualizado de cada peça ao longo de todo o processo, desde a lavanderia até o armazenamento e distribuição. Há quatros anos, o sistema tem sido ajustado e melhorado atingindo índices importantes. A evasão diminuiu de 7% para 2%; o inventário que era feito em 15 dias passou a ser realizado em metade do dia; e o principal, agora é possível rastrear a peça, que antes não era identificada; além de outros benefícios para a instituição.

“Somos parceiros do Governo do Estado e estamos aqui para compartilhar nossas experiências. Quando cortamos desperdícios, sobram recursos para aplicar em áreas importantes. A parte da Hotelaria é o coração do hospital. Ela precisa estar funcionando bem para apoiar a unidade na assistência prestada”, reforça o diretor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hebert Moreschi, que estava acompanhado da coordenadora do serviço, Marcela Ferro.

Entre os membros da SES também estiveram presentes presentes na reunião a diretora de Aquisições e Contratos, Hanna Karine dos Santos, a gerente de Controle de Ações Estratégicas, Célia Regina Farinha, a superintendente dos Hospitais Públicos, Tatiana Titericz, diretora do HIJG, Maristela Biazon, a gerente de Apoio Hospitalar, Marciane Hillesheim. Da CGE também participaram a auditora-geral do Estado, Luciana Bernieri, e a gerente de Auditoria de Recursos Antecipados, Tatiana Bozza.

