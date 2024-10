Governador assina ordem de início para nova ponte Santa Bárbara, na Serra gaúcha

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira (17/10), no Palácio Piratini, a ordem de início da obra da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na Serra. Na ocasião, ele também anunciou a liberação de R$ 11,7 milhões para a construção da nova ponte na VRS-843, em Feliz, no Vale do Caí.

A obra da ponte Santa Bárbara custará R$ 31,3 milhões, sendo R$ 24,4 milhões do governo federal e R$ 6,9 milhões de contrapartida do governo do Estado. A nova estrutura terá 320 metros, 51 metros a mais do que a anterior, que foi destruída pelas enchentes. Além disso, a largura e a capacidade de carga também serão maiores. Em Feliz, onde a estrutura anterior também foi levada pelas águas, a nova ponte terá 120 metros.

Considerando os prazos estabelecidos nos contratos com as construtoras, as obras devem ser concluídas em até 18 meses em Santa Bárbara e em até 15 meses em Feliz.

Leite destacou o esforço do Estado para vencer desafios burocráticos e permitir a execução dessas obras, além do total de investimentos que será destinado à recuperação de pontes e rodovias afetadas por eventos meteorológicos.

“Superamos os entraves da máquina pública. Essas obras devem começar muito em breve e terão prazos estabelecidos. São as primeiras que serão executadas e, nas próximas semanas, teremos novos anúncios. O conjunto de obras relacionadas à calamidade chegará a R$ 3 bilhões, o que permitirá não só reconstruir, mas também qualificar essas estruturas para serem mais resilientes”, ressaltou.

A contratação da obra da nova ponte Santa Bárbara será em um formato pioneiro no país: o Regime de Contratação Integrada (RCI), segundo o qual a empresa que faz o projeto é a mesma que executa, reduzindo os prazos de execução da obra.

“Esses anúncios são muito importantes, pois temos que lembrar que, até há poucos anos, o governo não pagava salários em dia, atrasava fornecedores. Hoje, o Estado voltou a ser competitivo, voltou a ter capacidade de investimento. Mostra que podemos nos reconstruir. E essas pontes são fundamentais para retomar as ligações entre as cidades, movimentar a economia, estimular o turismo e escoar a produção”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

“Temos de comemorar. Desejo que, muito em breve, estejamos na inauguração da ponte de Santa Bárbara, que a partir de agora se torna uma notável e feliz realidade. Sabemos que há muitos entraves burocráticos que se sobressaem à vontade dos gestores públicos, mas a obra vai acontecer, porque mãos e mentes se uniram em um projeto pelo coletivo”, disse a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo, em nome das cidades atendidas.

Por enquanto, a fim de garantir a mobilidade entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, está em operação uma balsa, que faz a travessia entre as duas cidades e viabiliza a conexão entre o Vale do Taquari e a Serra. Para assegurar essa alternativa, o governo estadual investiu mais de R$ 1,2 milhão, entre mobilização e desmobilização. A balsa seguirá em operação até que a nova ponte Santa Bárbara seja concluída.

Prazos

As empresas responsáveis pelas obras deverão entregar, em 30 dias, a contar da ordem de início, os projetos hidrológicos que contemplem estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), considerando projeções de mudanças climáticas e riscos associados a eventos extremos como o ocorrido neste ano.

Em 60 dias, deverão finalizar o projeto executivo de fundações e estruturas de engenharia. Entregue esse projeto, a obra será iniciada. A partir da aprovação dos estudos e do projeto executivo, o prazo de conclusão das obras será de 365 dias.