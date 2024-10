OAB Tenente Portela participa de reunião com Corregedoria Geral do TJRS em Porto Alegre

A diretoria, o conselho e a comissão jovem da OAB Subseção de Tenente Portela estiveram, na tarde de ontem, 16 de outubro, junto com a ACISA e os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, em agenda organizada pela Seccional da OAB/RS com a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. O objetivo foi tratar de pautas de interesse dos jurisdicionados da Comarca de Tenente Portela.

Entre os temas centrais discutidos, destacaram-se a elevação de entrância e a criação de uma Segunda Vara. Essas reivindicações vêm sendo feitas há mais de 20 anos devido ao surpreendente acúmulo de processos na comarca. Durante o encontro, foi sinalizada a implementação de mais um magistrado, que atuará remotamente, com o objetivo de aliviar essa sobrecarga e melhorar a prestação jurisdicional.