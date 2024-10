Governador entrega Projeto Serra Catarinense de distribuição de gás natural para Lages e cidades da região

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O governador Jorginho Mello inaugurou nesta quarta-feira, 16, o Projeto Serra Catarinense, um dos maiores planos de distribuição de gás natural do Brasil. Foram construídos mais de 220 km de gasoduto que conectam várias cidades da região serrana, de Indaial a Lages. O evento, na Associação Empresarial de Lages, contou com a presença do presidente da SCGÁS, Otmar Müller, além de autoridades locais.

“É um projeto que vem mudar a forma que a gente estava entregando o gás para Lages. Hoje, aqui, eu tenho que pedir aos empresários, aos consumidores que eles façam essa opção, porque aí vai valer a pena o investimento que foi feito, o trabalho que foi feito para trazer para cá o gás. Santa Catarina é um estado que é o terceiro no Brasil em fornecimento: nós temos 1.600 km de rede, atendemos 28.000 clientes. Então é de uma importância extraordinária para o setor produtivo, isso é desenvolvimento, é facilidade em ter essa essa energia disponível”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O projeto teve início em dezembro de 2010 e totaliza mais de R$ 350 milhões de investimento. A construção exigiu soluções de engenharia avançadas e tecnologias poucas vezes usadas no país. Lages até então, era atendida pela rede local e isolada que é abastecida com o modal Gás Natural Comprimido (GNC).

“Foi um trabalho longo, foram 14 anos de obra e uma circunstância bastante incomum, bastante difícil com a subida do Vale do Itajaí, um ambiente rochoso, rios a serem atravessados. Então foi uma obra muito expressiva e é a maior obra de interiorização de gás natural no Brasil. Por isso realmente requereu o engajamento muito grande das equipes, tanto dos colaboradores, funcionários da SCGÁS como das empresas contratadas”, comemorou o presidente da SCGÁS, Otmar Muller.

O objetivo do projeto é impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, fornecendo gás natural para indústrias, postos de combustíveis, comércios e residências. Além de atender a indústrias e postos de combustíveis, também apresenta um potencial de consumo de 30 mil metros cúbicos por dia. A expansão urbana em Lages já conta com diversos clientes, incluindo hotéis e restaurantes, além de planos para novos projetos residenciais na região.

“Isso é uma equiparação da competitividade com outras regiões do estado, é um importante instrumento para a efetivação de negócios, para o ambiente de negócios da serra Catarinense. Já estamos combinados com o presidente da SCGÁS para ele vir na Acil nas próximas semanas e vamos fazer a reunião de todos os empresários consumidores de energia térmica”, disse o presidente da Associação Empresarial de Lages, Antônio Wiggers.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sobre a SCGÁS

Há 30 anos a SCGÁS atende os segmentos industrial, automotivo, comercial e residencial nas diversas regiões do estado. Atualmente, opera em 74 municípios, fornecendo gás natural para mais de 28 mil consumidores. Com uma rede de distribuição de 1.600 km, Santa Catarina se destaca como o terceiro maior estado do país em extensão de rede. É a segunda maior distribuidora de gás canalizado do Brasil em número de municípios e indústrias atendidas e a terceira em rede de postos de Gás Natural Veicular (GNV).

*Com informações da assessoria da SCGÁS