Hospital Materno-Infantil Santa Catarina realizou cerca de 48 mil atendimentos de urgência e emergência em 2024

Foto: Divulgação/SES

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), de Criciúma, tem realizado uma média de 5.997 atendimentos mensais de urgência e emergência em 2024 – um total 47.982 ao longo dos oito primeiros meses. Os números constam de levantamento feito pela unidade, que integra a rede de hospitalar do Governo do Estado, detectando ainda serem 75% dos atendimentos de pediatria e 25% de obstetrícia.

Na assistência infantil foram realizados nesse período 36.207 atendimentos. Desses, 69,4% foram classificados como pouco urgentes, 25,5% urgentes, 4,8% não urgentes e apenas 0,1% de emergência. Os principais casos foram, nesta ordem, de infecções agudas das vias aéreas, nasofaringite aguda, asma, náuseas e vômito, e pneumonias.

Em pediatria, o hospital conta com 40 leitos de internação, 20 leitos de UTI neonatal, 10 leitos da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e 10 leitos na UTI pediátrica.

“Em 2022 eram 29 leitos de internação e também montamos mais sete leitos de UTI pediátrica. Proporcionalmente, o hospital é um dos que têm mais leitos de UTI no Estado”, compara o diretor-geral do Hmisc, César Augusto de Magalhães.

No centro obstétrico foram feitos 11.775 atendimentos no mesmo período. Pela classificação de risco, 69% eram pouco urgentes, 16,2% não urgentes, 14,3% urgentes e 0,35% de emergência. Para o cuidado dessas pacientes são disponibilizados 20 leitos de clínica cirúrgica e 25 leitos na maternidade.

Atualmente, o hospital conta com 125 leitos para atender os pacientes materno infantil. Com os novos investimentos programados pelo Governo do Estado, a expectativa é que chegue a 200 leitos até 2027. O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é uma unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

Grande parte dos atendimentos gerais, quase 60%, é feito a moradores de Criciúma. “Além de atendermos pacientes de municípios da Região Carbonífera, o hospital também recebe moradores do Norte gaúcho, da Serra catarinense e de outras regiões”, observa o diretor-geral.

Satisfação em alta

De janeiro a agosto, a média da pesquisa de satisfação dos pacientes ficou em 95,88%, oscilando entre 94,39% a 97,51%, sempre acima da meta de 90%. Satisfação como a da Camille Bonassi, mamãe do Isaque, que foi levado às pressas ao hospital após sofrer uma queda e bater a cabeça. “Quero deixar aqui meu agradecimento a todos da equipe de plantão do dia 6 de outubro. Muito ágeis com todo o atendimento necessário, eu fui surpreendida pelo excelente atendimento realizado. Meu sincero agradecimento a toda a equipe de plantão, desde a portaria, guarda, equipe de enfermagem, médicos, enfim a todos”, escreveu a mamãe.