Outubro Rosa: Polícia Militar reforça ações de prevenção e conscientização ao Câncer de Mama

Fotos: Divulgação/PMSC

Reconhecido internacionalmente pela campanha de combate e prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa destaca a importância de ampliar a conscientização sobre essa doença por meio de diversas iniciativas. Neste sentido, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) está promovendo uma série de ações em várias regiões do Estado, visando orientar e prevenir tanto as policiais militares quanto a população em geral sobre esse tema.

Ao longo do mês, unidades em todo o Estado estabeleceram parcerias com profissionais da saúde, educação e esporte para ressaltar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Batalhões em diferentes regiões estão organizando rodas de conversa e palestras sobre o assunto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na Capital, as policiais militares também participaram de um seminário de defesa pessoal, ministrado por duas atletas de jiu-jitsu, Gabriela Funchal, campeã sul-brasileira de 2024, e Ana Lua Muniz, campeã mundial com e sem kimono, em 2023.

Dentro da corporação, muitas policiais já enfrentaram a doença como exemplo da cabo Lais Marcos da Silva Rocha, que descobriu um nódulo no seio direito e, após exames, iniciou o tratamento contra o câncer de mama.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Durante o tratamento, decidi me alimentar bem e continuar praticando exercícios leves, o que me ajudou a minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Pude contar com o apoio de amigos queridos, o que fez uma grande diferença para mim”, compartilhou. Após realizar sessões de quimioterapia e radioterapia, ela venceu o câncer dentro do período de um ano de tratamento.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2023-2025, a taxa de incidência no Brasil é de 41,89 casos por 100 mil mulheres, sendo as regiões Sul e Sudeste as mais afetadas.