Outubro Rosa: Secretaria de Estado da Saúde reforça importância da prevenção do câncer de mama

De janeiro de 2023 até setembro de 2024, foram registradas 1.416 mortes pela neoplasia em Santa Catarina

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) apoia a campanha mundial, neste mês de prevenção e conscientização do câncer de mama , destacando a importância do diagnóstico precoce e do acesso a informações corretas. Também reforça a necessidade de cuidados regulares com a saúde e incentivando mulheres a realizarem exames periódicos de autocuidado, ultrassonografia e mamografia. De janeiro de 2023 até setembro de 2024, foram registradas 1.416 mortes pela neoplasia em Santa Catarina, no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

A prevenção do câncer de mama baseia-se no controle dos fatores de risco modificáveis e na promoção de fatores de proteção. “Prevenir é o melhor remédio. Os cuidados mais importantes são manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa. Além de evitar o consumo de bebida alcoólica. E para quem tem filhos, amamentar o maior tempo possível”, destaca Aline Arceno, gerente de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis, vinculada à Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC).

O câncer de mama quando detectado em estágio inicial, as chances de cura aumentam significativamente. A doença afeta 12% da população feminina em alguma etapa da vida adulta. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) aponta que 73.610 mil mulheres serão diagnosticadas com a neoplasia no Brasil em 2024.

A doença é a segunda maior causa de morte por câncer no Brasil, sendo que em 2022, foram 19.103 óbitos em decorrência da neoplasia, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer. Em Santa Catarina, 824 mulheres morreram vítimas do câncer de mama em 2023. Esse ano, embora ainda com dados preliminares e incompletos, já ocorreram 592 óbitos pela doença, de acordo com dados registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

Devido aos elevados números, a campanha ajuda a promover a disseminação de informações sobre a doença, estimular o autocuidado e quebrar o tabu em torno do tema. O foco está, mais uma vez, na educação e no empoderamento das mulheres para que elas conheçam seu corpo, aprendam a identificar possíveis sinais e, acima de tudo, não tenham medo de procurar ajuda médica quando necessário. A luta contra o câncer de mama é uma batalha de todos e exige união, solidariedade e, principalmente, informação.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

