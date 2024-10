Governo divulga lista de candidatos aptos em seleção para Coordenadorias Regionais de Educação

O governo do Estado divulgou, nesta quarta-feira (16/10), a lista de candidatos aptos para posterior escolha e nomeação na seleção para a gestão das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), ligadas à Secretaria da Educação (Seduc). O processo contou com cinco etapas e foi realizado por meio do Qualifica RS, programa de seleção para cargos estratégicos da administração estadual, coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Após o período de inscrições, abertas a qualquer interessado, a seleção contou com etapas de elaboração de estudo de caso, entrevistas técnicas e comportamentais e análise por uma banca avaliadora dos materiais produzidos pelos participantes no decorrer da seleção.