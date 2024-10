Estudos comprovam eficácia de tratamento a laser na estética

De acordo com estudo recente, que revisou 92 trabalhos científicos, os tratamentos a laser na área da dermatologia demonstram eficácia no rejuvenescimento. Além disso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica afirma que tratamentos a laser podem ser utilizados em diversos casos,como tratamento de cicatrizes, remoção de tatuagens e manchas, depilação e destruição de pequenos vasos.

O estudo na Wiley Online Library afirma que tratamentos com laser produzem benefícios que se acumulam com o passar do tempo tanto na melhora da densidade do colágeno quanto na elasticidade da pele.

Ana Paula Genaro, responsável pela clínica Life Santana Estética Avançada, destaca o Fotona entre as diversas possibilidades de tratamentos com lasers: “Existe o Fotona Dynamis que pode tratar diversas condições estéticas no corpo, face, pelos e até lesões vasculares”.

De acordo com Ana Paula, as pacientes geralmente procuram o Fotona Dynamis principalmente para alcançar resultados estéticos que realçam a beleza e promovem rejuvenescimento, tanto facial quanto corporal. Dessa maneira, os principais benefícios estéticos do Fotona incluem:

1. Rejuvenescimento facial: o procedimento é eficaz em suavizar rugas e linhas finas, melhorar a textura da pele e estimular a produção de colágeno, resultando em uma aparência mais jovem e radiante;

2. Melhora da firmeza e contorno corporal: o tratamento pode firmar a pele e melhorar o contorno de áreas como abdômen, coxas e glúteos, o que ajuda a esculpir o corpo e melhorar a silhueta;

3. Tratamento de cicatrizes e estrias: o Fotona é usado para atenuar cicatrizes de acne e estrias, resultando em uma pele mais uniforme e bonita;

4. Redução de celulite: o tratamento ajuda a suavizar a aparência da celulite, promovendo uma pele mais lisa e tonificada;

5. Melhora da aparência geral da pele: além dos tratamentos específicos, o Fotona também melhora a textura, tom e saúde geral da pele, o que contribui para uma aparência mais luminosa e atraente.

Versatilidade com tecnologia de ponta

De acordo com Ana, o Fotona Dynamis é conhecido como "Ferrari do Laser" por várias razões que destacam a sua eficácia no campo da estética, como:

1. Tecnologia avançada: o Fotona Dynamis é considerado uma das tecnologias mais avançadas e versáteis em tratamentos estéticos. Ele combina dois tipos de laser (Er:YAG e Nd:YAG), oferecendo uma ampla gama de tratamentos com resultados superiores.

2. Versatilidade: o Fotona Dynamis é versátil, capaz de tratar uma variedade de condições estéticas, desde rejuvenescimento facial até tratamentos corporais, acne, remoção de pelos e lesões vasculares.