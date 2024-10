Badesul investe R$ 15 milhões na Rota Panorâmica, em Três Coroas

Com o objetivo de impulsionar o turismo em Três Coroas, o Badesul Desenvolvimento concedeu à prefeitura do município um crédito de R$ 15 milhões para a pavimentação da Rota Panorâmica. A obra, que abrange 7,5 quilômetros de extensão, está com 90% dos serviços concluídos.

Financiada pelo programa Badesul Cidades, a intervenção ocorre entre o final da rua Brasil, em Três Coroas, e o limite com o município de Canela. As etapas de terraplenagem e pavimentação, incluindo a colocação de sub-base, base e camada de rolamento, estão prontas. Atualmente, estão sendo finalizados os serviços de drenagem e, na sequência, a via deve ser sinalizada.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) – à qual o Badesul é vinculado –, Ernani Polo, destaca que a pavimentação de estradas desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico e no fomento ao turismo em uma região. "A melhoria da infraestrutura viária facilita o acesso a destinos turísticos, o que o torna mais atrativo para visitantes, já que reduz o tempo de viagem e os custos de transporte. Isso pode aumentar o fluxo de turistas e, consequentemente, beneficiar a economia local", explica.

“A expectativa é que até novembro deste ano as obras sejam finalizadas, o que contribuirá significativamente para o desenvolvimento do turismo local e impulsionará negócios da região – como parques naturais, pousadas, hotéis, restaurantes e comércios”, afirma o presidente do Badesul, Claudio Gastal. O dirigente acrescenta, ainda, que os motoristas poderão se deslocar com mais segurança e tranquilidade entre os municípios de Três Coroas e Canela.

Plano Rio Grande

Três Coroas foi um dos municípios severamente atingidos pela enchente de abril e maio. A recuperação viária local faz parte do Plano Rio Grande , que prevê ações a curto, médio e longo prazo, organizadas em um conjunto de medidas chamado Rio Grande do Sul do Futuro. Além disso, estão sendo mapeadas oportunidades de captação de recursos para potencializar os projetos necessários.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado, que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes em 2024.