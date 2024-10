Leite e prefeito de Tenente Portela dialogam sobre demandas em vias e terrenos do município

No encontro, Leite e Rosemar (2º da esq. pra dir.) celebraram parceira do governo com a prefeitura em diferentes frentes -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini, na manhã desta quarta-feira (16/10), o prefeito de Tenente Portela Rosemar Antônio Sala, acompanhado de secretários municipais e vereadores, para tratar de uma série de demandas da cidade. O secretário-adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, também acompanhou o encontro para atualizar os encaminhamentos das solicitações junto às áreas do governo do Estado.

O destaque da pauta foi a possibilidade de municipalização de trecho de 12 quilômetros de rodovia entre a RS-472 e a RS-030, para permitir a intervenção da prefeitura em melhorias e a padronização dos canteiros centrais da via que corta a cidade. O Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), também deverá encaminhar colaboração com o asfaltamento do trecho.

"Nosso governo é municipalista e fazemos questão de apoiar prefeitos e prefeitas, que estão na ponta, junto da população, entendendo as prioridades dos cidadãos. Reforcei ao prefeito que conte conosco para seguir avançando na realização dos sonhos da cidade", afirmou Leite.

"Agradeço ao governador pela acolhida de sempre e pela parceria para que possamos seguir oferendo melhorias a Tenente Portela", destacou Rosemar.

Também foi assunto do encontro um pedido de doação de terreno da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de uma área de cerca de 12 hectares ao município para construção de um parque de exposições, cujo projeto deve ser apresentado pela prefeitura. O processo tramita junto à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e deverá ser analisado ainda pela Subcretaria de Patrimônio do Estado (SPE), da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O prefeito ainda agradeceu ao governador pela articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com a qual o município ajustou convênio para construção de um Centro Dia dos Idosos, contemplando Tenente Portela com R$ 950 mil em recursos do Tesouro do Estado. As possibilidades de atendimento do município pelo governo gaúcho nos programas de habitação também estiveram na pauta.