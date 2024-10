Encceja: pessoas privadas de liberdade fazem provas na terça e quarta

Educação Há 4 horas Em Educação No Dia do Professor, governador anuncia retorno das promoções na carreira do magistério após dez anos Na data em que se comemora uma das profissões mais importantes de todas, o Dia do Professor, o governador Eduardo Leite anunciou a retomada das pro...

Educação Há 10 horas Em Educação Governo lançará nova edição do Professor do Amanhã com 500 vagas em cursos de licenciatura Na educação, o propósito do governo é assegurar o futuro do aluno, do professor e da sociedade. Por isso, o programa estadual Professor do Amanhã t...