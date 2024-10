"Minha excelência...

Esta história aconteceu lá pelos anos oitenta, no tempo em que o legislativo funcionava no sobrepiso da antiga APAE, na praça infantil. Representando a comunidade de Daltro Filho, o vereador Ênio tinha um vozeirão potente. Ele era professor. Durante uma discussão acalorada sobre uma matéria no legislativo, o professor acabou entrando em um confronto acirrado com o vereador e advogado João Gheller. Joãozinho, como era chamado, veterano no plenário, tinha um discurso ferino, especialmente contra o partido do professor. Dizem que o clima esquentou e o decoro parlamentar quase foi posto de lado. Em determinado momento do debate, julgando ter sido ofendido, o vereador de voz grossa saiu com esta preciosidade: — Posso até concordar que temos posições contrárias, mas jamais vou permitir ou concordar que Vossa Excelência ofenda a minha excelência. Foi o que bastou para encerrar o debate."