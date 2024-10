Procura por rinoplastia cresce devido a técnicas avançadas

A rinoplastia é a segunda cirurgia plástica facial mais realizada no mundo, ficando atrás somente da cirurgia de pálpebra, de acordo com levantamento feito pela ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) sobre o mercado mundial de cirurgias plásticas.

Segundo a entidade internacional, 944.468 foi o total de rinoplastias feitas no mundo, em 2022. Deste total, 74,59% correspondem a cirurgias feitas em mulheres, e 25,41% em homens.

Henrique Laviano, cirurgião plástico e especialista em rinoplastia e cirurgias plásticas na face, pontua que além dos fins estéticos, a rinoplastia é feita também em busca de correções funcionais, ou seja, que visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

“Um exemplo é a cirurgia revisional, que acontece quando pacientes que já realizaram uma ou mais rinoplastias, buscam uma nova abordagem cirúrgica por diversos motivos, como a melhora da respiração”.

Dr. Henrique Laviano ressalta que o contexto cirúrgico nesses casos são desafiadores, pois podem tratar de situações mais complexas como, por exemplo, uma anatomia distorcida, com fibrose (tecido de cicatriz) e necessidade de reconstruções nasais de diversas camadas do nariz, como osso, cartilagem, ligamentos e pele.

“É fundamental escolher uma equipe com vasta experiência na condução de casos de extrema complexidade e também dos casos mais simples. Em ambos se faz necessário uma grande variedade de técnicas e opções durante o procedimento para estruturar o plano de tratamento e resolver as queixas dos pacientes”, recomenda o cirurgião.

A pesquisa da ISAPS também mostrou que o Brasil é um dos líderes de procedimentos plásticos cirúrgicos no mundo em 2022, com 2.049.257 intervenções realizadas.

Para Dr.Laviano a posição de destaque do Brasil nos números globais de cirurgias plásticas se deve à qualidade de formação dos profissionais brasileiros. “Existem diversas formações específicas dentro de sub-especialidades no Brasil. É comum recebermos cirurgiões plásticos de todas as nacionalidades para o aprimoramento e aprendizado de técnicas desenvolvidas no nosso país”, afirma.

Oportunidades com crescimento de mercado

De acordo com Dr. Henrique Laviano, o aumento na procura por cirurgias plásticas e tratamentos estéticos integrados pelos brasileiros, em busca de saúde e bem-estar, é um chamariz para a expansão dos serviços do setor no país. Com esse cenário em ascensão, o especialista abriu uma clínica especializada em cirurgias plásticas faciais.



“A Laviano Experience foi criada para atender pacientes que buscam informação e resultado, de forma personalizada e em um contexto específico positivo de acolhimento”.

De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), noticiadas pelo UOL Saúde, nos últimos anos houve um aumento no número de adolescentes de 13 a 18 anos que realizam cirurgias plásticas.

O cirurgião plástico observa que a satisfação dos clientes com os resultados está ligada a uma experiência diferenciada na assistência, segurança e organização das clínicas.

“Os pacientes buscam um estabelecimento que alia técnicas, tecnologias e atendimento exclusivo, além de experiências sensoriais específicas. De forma conjunta, a experiência precisa significar um marco e uma memória muito positiva dessa realização pessoal”, conclui Dr. Laviano.

Para saber mais, basta acessar: https://lavianoexperience.com/