DetranRS oferta 198 veículos e sucatas em leilão virtual

O leilão virtual de veículos e sucatas desta quarta-feira, dia 16/10, acontece às 10h, diretamente no site do leiloeiro Alexandre Rech (http://www.rechleiloes.com.br/). Na ocasião, serão ofertados 198 veículos e sucatas que estão em Centros de Remoção e Depósito (CRDs) de Bagé, São Gabriel, Santana do Livramento e Dom Pedrito. Os endereços dos depósitos podem ser conferidos do item III do Edital 029/2024.

A autarquia reforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e nas condições em que se encontram e que não cabem reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h. Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o Edital 029/2024e realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento.

Nesta edição, serão ofertados 72 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 126 sucatas, disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados na autarquia.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita. Não são considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance on-line, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos, podem ser conferidos no site www.detran.rs.gov.br, no menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.

Alerta

O DetranRS reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites que utilizam a marca da autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

1) Conferir, no site oficial do DetranRS, os próximos eventos > detran.rs.gov.br > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

2) Verificar, nos editais do leilão, todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

3) Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo, para verificar suas condições pessoalmente;

4) Participar do leilão na data e no horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

5) Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

6) Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

7) Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

8) Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme suas instruções (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia ou, preferencialmente, pela internet, por meio da Delegacia Online.