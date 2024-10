Portos do RS movimentam 31,8 milhões de toneladas entre janeiro e setembro de 2024

Entre janeiro e setembro de 2024,2.667 embarcações passaram pelos portos do Rio Grande do Sul. O Porto do Rio Grande concentrou o maior número de navios, representando 81.78% do total do Estado (2.181). Juntos, os três portos públicos gaúchos movimentaram 31,8 milhões de toneladas.



Os graneis sólidos continuam respondendo pelo maior número de cargas movimentadas, totalizando 19,8 milhões de toneladas. O segundo maior grupo é o de cargas gerais, que alcançou 9,7 milhões de toneladas. Já os graneis líquidos aparecem na terceira posição, com movimentação de 2,2 milhões de toneladas.



Ao longo do período, o Porto do Rio Grande registrou aumentos em cargas específicas. O embarque de cavaco de madeira registrou uma variação positiva de 10,11%, alcançando 812,4 mil toneladas. A celulose apresentou aumento de 6,32% e movimentou 2,8 milhões de toneladas.



Na sequência, aparece o trigo, com aumento de 6,19% e movimentação de 2,5 milhões de toneladas. A soja em grão variou positivamente em 2,57% e movimentou o equivalente a 7,2 milhões de toneladas. A movimentação de cloreto de potássio, um dos insumos para a produção de fertilizantes, cresceu 2,34% e alcançou 1,2 milhão de toneladas.



A movimentação de contêineres foi outra modalidade que também apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 580.735 TEUs, medida relativa a unidades cheias e vazias. Estão incluídos os transportes pela hidrovia, desde o terminal Santa Clara, o que evidencia a importância do modal.



As importações no período tiveram como principais países de origem: China (1.179.106 t), Argentina (1.132.007 t), Rússia (608.863t), Marrocos (568.649t) e Canadá (470.820 t). As exportações pelo Porto do Rio Grande tem como destino a China (7.393.301 t), o Vietnã (880.674t), o Irã (854.959 t), as Filipinas (727.876 t) e os Estados Unidos (706.197 t).



Em Pelotas, as movimentações somaram 860,6 mil toneladas. A madeira foi o principal produto (736.028t). O clínquer (cimento na fase bruta de fabricação) aparece em segundo lugar, com 116,2 mil toneladas), e a soja completa a lista de mercadorias, alcançando uma movimentação de 8,3 mil toneladas.



No Porto de Porto Alegre, os insumos para a produção de fertilizantes respondem pela maior parte das movimentações, chegando a 225,3 mil toneladas. Na sequência aparecem o trigo (182.084t), a cevada (57.742t), o sebo bovino (25.877t), o sal (20.634t) e as cagas gerais (2.309t). Juntas, elas totalizam 513,9 mil toneladas.



Os dados foram compilados pelo setor de Estatísticas, vinculado à Gerência de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS.

Texto: Ascom Portos RS

Edição: Secom