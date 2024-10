Fiéis lotam ruas de Belém para acompanhar procissão do Círio de Nazaré

Geral Há 4 horas Em Geral Ação contra suposta invasão de áreas públicas prende 6 pessoas no Acre Operação foi realizada pela PF em conjunto com Ibama e Polícia Militar

Foto: Comunicação/SCGÁSO projeto teve início em dezembro de 2010 e totaliza mais de R$ 350 milhões de investimentoA SCGÁS inaugura no dia 16 de out...

Energia Há 5 horas Em Geral SCGÁS inaugura na Serra Catarinense um dos maiores projetos de distribuição de gás natural do Brasil Foto: Comunicação/SCGÁSO projeto teve início em dezembro de 2010 e totaliza mais de R$ 350 milhões de investimentoA SCGÁS inaugura no dia 16 de out...