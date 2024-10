SCGÁS inaugura na Serra Catarinense um dos maiores projetos de distribuição de gás natural do Brasil

Foto: Comunicação/SCGÁS

A SCGÁS inaugura no dia 16 de outubro o Projeto Serra Catarinense, um dos maiores projetos de distribuição de gás natural do Brasil. O evento acontece na Associação Empresarial de Lages a partir das 18h30. Serão apresentados os principais desafios enfrentados na construção da rede e os benefícios do gás natural para a economia local. O município, até então, era atendido pela rede local e isolada que é abastecida com o modal Gás Natural Comprimido (GNC).

O projeto teve início em dezembro de 2010 e totaliza mais de R$ 350 milhões de investimento. Na época, foi considerado um projeto ousado por sua amplitude e desafios técnicos e de engenharia, considerando a geografia catarinense. Foram construídos mais de 220 km de gasoduto que conectam várias cidades da região serrana, no trecho de Indaial a Lages. A construção exigiu soluções de engenharia avançadas e tecnologias poucas vezes usadas no país.

O objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, fornecendo gás natural para indústrias, postos de combustíveis, comércios e residências. Além de atender a indústrias e postos de combustíveis, também apresenta um potencial de consumo de 30 mil metros cúbicos por dia. A expansão urbana em Lages já conta com diversos clientes, incluindo hotéis e restaurantes, além de planos para novos projetos residenciais na região.

Sobre a SCGÁS

Há 30 anos a SCGÁS atende os segmentos industrial, automotivo, comercial e residencial nas diversas regiões do estado. Atualmente, opera em 74 municípios, fornecendo gás natural para mais de 28 mil consumidores. Com uma rede de distribuição de 1.600 km, Santa Catarina se destaca como o terceiro maior estado do país em extensão de rede. É a segunda maior distribuidora de gás canalizado do Brasil em número de municípios e indústrias atendidas e a terceira em rede de postos de Gás Natural Veicular (GNV).