Hospital Regional do Oeste participa de pesquisa internacional para retirada de tumores cerebrais com paciente acordado

Foto: Mauricio Vieira / Arquivo / SECOM

O Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, unidade da rede estadual de Saúde, receberá o neurocirurgião e neurocientista cognitivo espanhol Jesús Martín-Fernández nos dias 14, 15 e 16 de outubro, para realizar três procedimentos de ressecção de tumores cerebrais, que integra pesquisa internacional. Referência em cirurgia cognitiva acordada, o especialista estará acompanhado da neuropsicóloga Natalía Maria Navarro Peris durante os procedimentos.

A cirurgia com o paciente acordado é uma técnica já utilizada há anos, sobretudo visando a preservação das funções neurológicas, fala e movimentos do paciente. A inovação estudada e desenvolvida por Martín-Fernández consiste em avaliar também as emoções essenciais a qualquer pessoa para uma adequada interação social utilizando ferramentas de inteligência artificial.

O Hospital Regional do Oeste é uma das unidades que participam do trabalho internacional multicêntrico “E-motions Test: Monitoramento e preservação do processamento emocional, cognição social e saúde mental em pacientes com tumor cerebral usando mapeamento cognitivo multimodal”. O pesquisador teve sua vinda viabilizada ao HRO devido ao trabalho já desenvolvido pela equipe dos hospital que realiza o procedimento há quase uma década.

Outro fator que possibilitou a integração com a equipe espanhola é a estrutura moderna do centro cirúrgico do HRO. A unidade conta com um microscópio capaz de utilizar fluorescências (corantes) delimitando o tumor a ser ressecado, além de transmitir ao vivo, em alta qualidade, cirurgias para fins educacionais e de aperfeiçoamento cirúrgico. Em torno de 20 profissionais estarão envolvidos desde a fase pré-operatória com os testes cognitivos e funcionais dos pacientes, no ato transoperatório e nas avaliações após a cirurgia.

Neurocirurgiões, neurologistas e psicólogos de outras cidades do país e acadêmicos das universidades locais acompanharão as cirurgias na sala de transmissão. Eles também poderão interagir com a equipe de Neurocirurgia do HRO e com Fernandez durante o procedimento.

O neurocirurgião Marcelo Lemos Vieira Da Cunha, integrante do departamento de Neurocirurgia e Neurologia do HRO e responsável pelas cirurgias de tumor cerebral, destaca que a equipe do hospital mantém regular contato com outros centros nacionais visando sempre estar alinhado às principais novidades e possibilidades de terapias inovadoras. Mas é a primeira vez que há interação de forma prática com uma equipe de outro país. “Isso aumenta as nossas opções de métodos neurocirúrgicos, criando um networking de extrema relevância com neurocirurgiões de destaque no cenário mundial. Nesse caso específico, a busca de estar na vanguarda das neurocirurgias para ressecção de tumor cerebral”, destaca.

Especializado no tratamento de tumores cerebrais, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e doenças da coluna vertebral, o serviço atende pacientes de 80 municípios e conta com protocolos específicos pensados no bem estar dos pacientes.