Secretaria da Saúde reforça importância da Caderneta da Criança

Nesta véspera de Dia das Crianças, a Secretaria da Saúde (SES) reforça a importância da Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania , que é entregue gratuitamente na alta hospitalar dos recém-nascidos e utilizada pelas famílias e profissionais de saúde. Elaborada pelo Ministério da Saúde, o material é distribuído pela SES para todas as maternidades públicas e privadas do Rio Grande do Sul.

A primeira parte da caderneta é direcionada à família e aos cuidadores das crianças, com informações sobre temas como amamentação, alimentação, desenvolvimento infantil e prevenção à violência. Na segunda parte, direcionada aos profissionais de saúde, há espaço para registro de informações relacionadas à saúde das crianças, com gráficos de crescimento, instrumentos de vigilância do desenvolvimento e tabelas para registro de vacinas aplicadas, conforme o calendário vacinal.

“É muito importante que a caderneta esteja atualizada. O material deve ser sempre usado por pais, mães ou cuidadores todas as vezes que as crianças acessarem os serviços de saúde, como consultas ou vacinação”, explica a chefe de Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida na SES, Gisleine Lima da Silva.

Distribuição de mais 10 mil cadernetas para municípios em calamidade

Para suprir os documentos que foram perdidos ou avariados durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio, o governo do Estado distribuiu 10 mil Cadernetas da Criança para municípios em calamidade pública em dez Coordenadorias Regionais de Saúde. As cadernetas foram, prioritariamente, destinadas para crianças desalojadas de suas residências devido aos alagamentos e que foram para abrigos.

Rede Bem Cuidar terá foco na Saúde da Criança em 2025

As unidades de saúde que aderiram à Rede Bem Cuidar (RBC), da SES, terão atuação focada na saúde da criança no ano que vem. Em 2024, iniciou-se o ciclo materno-paterno-infantil, o segundo ciclo da RBC, e o foco foram as ações do Pré-Natal. Está prevista, para o primeiro semestre de 2025, a atualização da Nota Técnica de Atenção à Criança de zero a dois anos na Atenção Primária.

Os principais objetivos deste ciclo da RBC estão pautados na promoção da saúde integral da criança e na atenção ao recém-nascido, por meio da avaliação de crescimento e desenvolvimento infantil, estado nutricional, situação vacinal, condição social, estratificação de risco e vulnerabilidades. As equipes também são incentivadas a realizar a consulta da primeira semana de vida do recém-nascido para avaliar as condições de saúde da mãe e do recém-nascido e orientar quanto aos primeiros cuidados com o bebê.

A RBC integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (Piaps), do governo estadual, dentro do componente estratégico de qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS).

Trata-se de uma proposta de colaboração entre as gestões estadual e municipal, os trabalhadores da saúde e a população. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de APS oferecidos à população.