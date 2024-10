Estado registra queda de 80% nos latrocínios

Setembro terminou com queda de 80% nos crimes de latrocínio em todo o Rio Grande do Sul, o melhor resultado para o mês desde 2010, com apenas uma ocorrência. No mesmo período do ano passado foram cinco vítimas. A forte atuação do Estado no combate aos crimes patrimoniais contribuiu para a redução. Os dados foram publicados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta sexta-feira (11/10) .

A queda no acumulado de latrocínios é de 32%. Em 2023 o índice de janeiro a setembro já havia apresentado queda em relação a todos os anos anteriores, com 38 vítimas. As forças de segurança buscaram ainda mais resultados e, com 26 vítimas, 2024 tem o menor número de latrocíniosno acumulado de janeiro a setembro da história.

Resultados históricos nos crimes patrimoniais em setembro

Os crimes patrimoniais incidem diretamente na sensação de segurança do cidadão, tanto nas ruas quanto dentro das residências. Os roubos a pedestre em setembro caíram 32% no RS. Os roubos de veículos registraram queda de 28%, passando de 276 casos em 2023 para 200 em setembro de 2024.

Os resultados são positivos também nos roubos a transporte coletivo, bem como nos roubos a estabelecimentos bancários e comerciais. Nos ônibus e lotações que circulam no Estado, foi anotada a redução de 57% nas ocorrências, sendo 42 em 2023 e 18 em 2024. Nos comércios, os registros de crimes passaram de 483 em 2023 para 347 em setembro deste ano, uma diminuição de 28%. As ocorrências bancárias, que em 2023 foram dois casos no período, terminaram setembro com apenas um caso.

No campo, as ações preventivas, repressivas e investigativas das forças de segurança resultaram em mais uma queda histórica. O abigeato teve em setembro o menor número de ocorrências desde 2010, quando o levantamento foi iniciado. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 37%, passando de 323 casos para 204.

Homicídios e feminicídios

Os homicídios e os feminicídios tiveram alta no mês. Nos homicídios a alta foi de 8%, com dez ocorrências a mais que no ano anterior, passando de 121 vítimas em 2023 para 131 em 2024. Casos de Rolante, Santa Rosa, Arroio dos Ratos e Alvorada impactaram diretamente nos registros, mas a polícia agiu rápido e identificou todos os envolvidos. Os inquéritos já estão em fase final e os suspeitos serão responsabilizados.

Nos feminicídios, o aumento foi de 75%, passando de quatro casos em 2023 para sete neste ano. Para coibir isso, a Polícia Civil inaugurou mais uma Delegacia da Mulher em Porto Alegre, além de contar com a Delegacia Online da Mulher (DOL Mulher) e o Projeto de Monitoramento do Agressor. Por sua vez, a Brigada Militar vem ampliando as Patrulhas Maria da Penha no Estado. Além disso, a recente alteração na lei penal que trata dos crimes de feminicídio, aumentando a pena para os autores, poderá reduzir o número de casos.

A variação percentual nos dados de setembro de homicídios e feminicídios não impactou o resultado do acumulado do ano, que segue em queda no RS. De janeiro a setembro a queda nos homicídios foi de 16%, passando de 1.251 vítimas em 2023 para 1.051 em 2024, o menor total já registrado desde 2010, no início da série histórica. Os feminicídios acompanham o resultado histórico, com queda de 31%, passando de 62 vítimas entre janeiro e setembro de 2023 para 43 no mesmo período de 2024.