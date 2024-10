Gol reforça garantia de retomada plena da operação no Rio Grande do Sul

Leite destacou que, a partir de dezembro, a companhia aérea terá uma operação no RS maior do que tinha antes das enchentes -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (10/10), a direção da Gol reforçou ao governador Eduardo Leite a garantia de retomada plena da sua operação no Rio Grande do Sul a partir da reabertura total do Aeroporto Salgado Filho, prevista para dezembro. No dia 21 de outubro, o terminal será reaberto com funcionamento das 8h às 22h. Leite reuniu-se com representantes da empresa em São Paulo, na sede da companhia.

“A partir de dezembro, a Gol vai estar do tamanho que tinha antes, nas operações em Porto Alegre, e com a disposição de manter no interior as operações que foram criadas. Ou seja, no final das contas, a companhia terá uma operação maior no Rio Grande do Sul do que tinha antes”, afirmou o governador.

Leite encontrou representantes da empresa em São Paulo, na sede da companhia -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O CEO da Gol, Celso Ferrer, disse que está otimista com a reabertura do Salgado Filho e com a manutenção de voos que foram adicionados em rotas pelo interior.

“A gente está muito entusiasmado aqui na Gol. Operamos em Canoas e atendemos ao Estado, sempre na medida que foi possível. Mas, agora, a gente se sente aliviado em poder voltar com todos os destinos para o Brasil, com a mesma quantidade de voos que a gente tinha anteriormente, e crescendo no interior. Então, a Gol abraça o Rio Grande da mesma forma que a gente se sente abraçado por todos que lá vivem”, ressaltou.

Ainda durante o encontro, Leite destacou a Campanha Nacional de Turismo, maior iniciativa de fomento ao setor turístico já realizada na área pelo governo do Estado. A campanha integra o Plano Rio Grande e investirá ao todo R$ 30 milhões na atração de turistas, apresentando o Estado gaúcho como um destino resiliente, seguro e preparado após as enchentes de maio.