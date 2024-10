SAMU catarinense terá a primeira Ambulância Escola para aprimorar capacitação dos profissionais

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizou a primeira Unidade Escola para aprimorar as atividades práticas dos cursos oferecidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O veículo está equipado com todos os materiais e equipamentos de uma Unidade de Suporte Básico.

Com a chegada da ambulância escola, as oficinas práticas se tornarão ainda mais realistas, possibilitando que os profissionais se aproximem de situações encontradas no dia a dia do atendimento pré-hospitalar. “O veículo representa um avanço significativo na qualidade da nossa capacitação. Com ele, conseguimos proporcionar uma experiência ainda mais próxima da realidade dos atendimentos em campo, tornando os treinamentos mais eficientes. Os profissionais terão a oportunidade de praticar com materiais e equipamentos que simulam situações reais, o que contribui para que estejam preparados para qualquer emergência”, destacou Juliana Guaresi, coordenadora do Núcleo de Educação em Urgências (NEU), do SAMU.

A ambulância escola auxiliará nas simulações, permitindo que os participantes realizem procedimentos em cenários quase idênticos aos que enfrentarão em suas rotinas. “Manter-se atualizado e capacitado é uma necessidade para aqueles que atuam na linha de frente do atendimento. A capacitação aprimora as habilidades técnicas, fortalece a confiança e a eficácia no enfrentamento de situações críticas. Além disso, garante a segurança dos pacientes e melhora os resultados dos serviços de urgência e emergência”, explica Juliana.

Para Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da SES, a educação permanente dos profissionais soma-se a outros investimentos em materiais e equipamentos. “Quando falamos em investimento na qualificação profissional estamos investindo nas pessoas, esse é o diferencial da nossa gestão. Sabemos que o serviço de saúde é feito por pessoas, por isso estamos investindo tanto nestes talentos humanos”, finaliza.



Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]