Hospital de Palmares do Sul fará reforma com financiamento do governo do Estado

O governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e a Sociedade Beneficente São José assinaram, nesta quinta-feira (10/10), um convênio para a reforma da internação SUS e adequações nas instalações elétricas do Hospital São José, localizado em Palmares do Sul. O investimento do Estado, por meio do programa Avançar, será de R$ 444.960,36. O recurso faz parte de um montante de mais de R$ 40 milhões destinado a qualificar pequenos hospitais gaúchos, aqueles com menos de 50 leitos.

O evento contou com a presença da titular da SES, Arita Bergmann. “Nós observamos que não havia um olhar do Estado para os hospitais de pequeno porte, por isso decidimos auxiliar esses locais, que são fundamentais para a assistência à saúde”, explicou a secretária. Ao todo, Arita estima que o aporte do governo para obras e equipamentos nos hospitais gaúchos, por meio do programa Avançar, chegue a R$ 1 bilhão até o final de 2026.

O Hospital São José conta com 39 leitos e realiza cerca de 30 mil atendimentos por ano. “É um recurso importante para nós, pois essa reforma na internação garantirá leitos melhores e mais seguros”, ressaltou o presidente da instituição, Roberto Hirtz Dutra. “Esse recurso demonstra o olhar e o diálogo do governo do Estado com os municípios”, destacou o prefeito de Palmares do Sul, Mauricio Muniz.