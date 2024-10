Pela contratação simplificada, Estado investe R$ 2,9 milhões em escolas de quatro municípios

O governo do Estado está investindo cerca de R$ 2,9 milhões pelo modelo da contratação simplificada em oito escolas de Pelotas, Porto Alegre, Monte Belo do Sul e Cruzeiro do Sul. Juntas, as instituições atendem quase 2,9 mil alunos. O maior recurso está sendo destinado ao Instituto Estadual de Educação (IEE) Assis Brasil, em Pelotas, que recebe R$ 1,2 milhão para uma ampla reforma, beneficiando seus mais de 1,1 mil alunos.

Lançada em março pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), a contratação simplificada agiliza a manutenção das escolas estaduais. A licitação é feita por blocos de instituições e há um “catálogo de serviços” à disposição da SOP para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar cada serviço, e as escolas têm uma empresa responsável pré-contratada para realizar as obras.

Pelotas

Instituto Estadual de Educação (IEE) Assis Brasil

Investimento: R$ 1,2 milhão

Obra: recuperação das paredes, da impermeabilização, dos pisos, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Início: 1/10

Fiscalização: 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Pelotas

Empresa responsável: Engepac

Prazo: 180 dias

Alunos: 1.162

Endereço: rua Antônio dos Anjos, 296

Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Doutor Ottoni Xavier

Investimento: R$ 446,6 mil

Obra: recuperação de esquadrias, telhado, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, paredes, pinturas, muros, telas e acesso escolar

Início: 30/09

Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas

Empresa responsável: Engepac

Prazo: 120 dias

Alunos: 131

Endereço: rua Frontino Vieira, 490

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Areal

Investimento: R$ 177 mil

Obra: manutenção do telhado, revestimentos e instalações elétricas

Início: 30/09

Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas

Empresa responsável: Engepac

Prazo: 90 dias

Alunos: 686

Endereço: avenida José Domingos de Almeida, 2.684

Escola Itaipava Ramos, em Cruzeiro do Sul, passa por troca de telhas e forro e manutenção elétrica -Foto: Joeser Guimarães/SOP

Porto Alegre

EEEF Araújo Viana

Investimento: R$ 325,4 mil

Obra: recuperação e substituição da estrutura e do telhado da passagem coberta entre os prédios da escola, instalação de divisória com porta no depósito e troca parcial de telhas e de parte do assoalho de madeira

Início: 24/9

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Empresa responsável: Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil

Prazo: 150 dias

Alunos: 384

Endereço: rua Nove de Junho, 542

EEEF Espírito Santo

Investimento: R$ 293,5 mil

Obra: manutenção da impermeabilização, de pisos, das paredes e do telhado

Início: 16/9

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Empresa responsável: Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil

Prazo: 120 dias

Alunos: 55

Endereço: rua Ascenção, 245

EEEF Doutor José Loureiro da Silva

Investimento: R$ 67,6 mil

Obra: recuperação estrutural, do telhado, da impermeabilização, dos pisos e das paredes

Início: 24/9

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Empresa responsável: Cetus Construtora

Prazo: 60 dias

Alunos: 385

Endereço: estrada Retiro da Ponta Grossa, 3.541

Monte Belo do Sul

EEEM Pedro Migliorini

Investimento: R$ 320,8 mil

Obra: recuperação de esquadrias, do telhado, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas.

Início: 24/9

Fiscalização: 16ª Crop, de Bento Gonçalves

Empresa responsável: Engepac

Prazo: 120 dias

Alunos: 53

Endereço: rua Sagrada Família

Cruzeiro do Sul

EEEF Itaipava Ramos

Investimento: R$ 62,5 mil

Obra: troca de telhas e forro e manutenção elétrica

Início: 27/9

Fiscalização: 3ª Crop, de Estrela

Empresa responsável: H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra

Prazo: 60 dias

Alunos: 38

Endereço: Linha São Miguel, 699