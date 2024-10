Hospital Infantil Joana de Gusmão realiza primeira cirurgia para redução de crises epiléticas de queda súbita

Foto: Divulgação / SES

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, pela primeira vez, a cirurgia de Corpo Calosotomia, no início deste mês. O procedimento inovador é destinado a pacientes que sofrem de crises epilépticas de queda súbita (drop attacks) e que não respondem ao tratamento conservador. A técnica consiste na desconexão parcial de um lado do cérebro em relação ao outro, o que ajuda a reduzir a propagação e a frequência das crises, resultando em significativa melhora na qualidade de vida dos pacientes.

“O procedimento foi realizado com precisão e sem intercorrências, levando a um excelente resultado clínico e radiológico. A paciente apresentou uma melhora nas crises epilépticas e teve uma recuperação pós-operatória satisfatória, encontrando-se bem. Ela continuará sob nossa supervisão ambulatorial no Hospital Infantil”, afirmou o neurocirurgião pediátrico, Pedro Paulo Marchesi Mello, responsável pelo procedimento .

Na cirurgia, que durou em média 2 horas e 30 minutos, foi aplicada uma técnica microcirúrgica que envolve a aspiração de parte do corpo caloso, sob a visualização de um microscópio neurocirúrgico. O paciente, uma menina de apenas 3 anos que sofria com crises epilépticas diárias, fez a operação e já recebeu alta hospitalar. Desde o procedimento, a paciente não apresentou mais crises de queda súbita e continua em boa saúde.

A cirurgia foi conduzida pelo neurocirurgião pediátrico Dr. Pedro Paulo Marchesi Mello, com o suporte do anestesista Dr. Gabriel de Oliveira e do médico residente de anestesiologia Ivan Salles Santos. A equipe de enfermagem também desempenhou um papel fundamental, com as técnicas Angelita Vasconcelos Brasil e Danúbia Vieira de Sá, que contribuíram para o sucesso do procedimento.

