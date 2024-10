Estado anuncia R$ 584 milhões em investimentos e incentivos para setores produtivos

No ato, governador (C) e lideranças empresariais valorizaram papel de empreendimentos para o desenvolvimento do RS -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (9/10), investimentos de R$ 584 milhões em 19 empreendimentos no Rio Grande do Sul. Desse montante, cerca de R$ 146 milhões são provenientes de investimentos privados e mais de R$ 437,6 milhões serão oferecidos pelo governo na forma de incentivos para a implantação ou expansão de plantas industriais. Esses investimentos vão gerar 830 empregos diretos no Estado.

O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite e de lideranças empresariais. “Estamos com um projeto de desenvolvimento que olha as diversas frentes, tanto os negócios em áreas consolidadas como os setores que consideramos portadores de futuro, os quais abrangem a transição energética. Estamos firmando diversos compromissos para fazer com que a capacidade empreendedora gaúcha aflore em forma de investimentos que gerem empregos e mudem a realidade das cidades e a vida das pessoas”, afirmou Leite.

Também participaram da solenidade os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e da Fazenda, Pricilla Santana. “É muito importante criarmos as condições para que o crescimento econômico aconteça, porque isso também promove melhoria social, gerando oportunidades de trabalho e trazendo dignidade às pessoas”, ressaltou Polo.

Entre os empreendimentos que vão aportar recursos em plantas industriais no Estado, está a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), que vai investir cerca de R$ 96 milhões em uma planta de biometano em São Leopoldo, região do Vale do Sinos. A nova unidade terá capacidade de 34.000 m³ de produção diária de gás. As obras estão previstas para começar nos próximos meses, com entrega programada até o fim de 2026.

"Estamos firmando diversos compromissos para fazer com que a capacidade empreendedora gaúcha aflore", disse Leite

O outro é o Grupo Basso & Pancotte, que vai dispor mais de R$ 50 milhões em máquinas e equipamentos para construção de unidade fabril do ramo de produtos agropecuários, veterinários e pets em Nova Alvorada. O prazo estimado para início da implantação do projeto é março de 2025, com término calculado para janeiro de 2026.

Além desses anúncios, o governo firmou compromissos com 17 empreendimentos, de diversos segmentos, que receberão incentivos e benefícios fiscais do Estado para ampliar investimentos nas indústrias. As empresas beneficiadas são Bazei Embalagens, Bigfer Indústria, Plastmarau, Lauro Weber & Cia, Plásticos Itália, Plastrela, Sulforte, Vida Embalagens, Cooperativa Nova Aliança, Cooprado, Fundição Ciron, Gasparin Cereais, São José Industrial, Mais Frango Miraguaí, Mepel Máquinas e Equipamentos e Plaxmetal. Todas vão ter um abatimento referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O diretor-presidente da CRVR, Leomyr Girondi, ressaltou que o projeto da planta de biometano representa um avanço significativo no processo de transição do Rio Grande do Sul para uma economia mais verde. “Investir em inovação e em fontes de energia renováveis é essencial para o desenvolvimento sustentável do Estado, especialmente neste momento de reconstrução e retomada econômica”, afirmou.

“O incentivo fiscal que celebramos hoje é um marco que não apenas fortalece a confiança das empresas em nosso Estado, mas também gera oportunidades, especialmente neste momento em que nosso Rio Grande do Sul precisa unir forças para sua recuperação”, acrescentou o diretor-presidente da empresa São José, Geraldo Recktenwald, que falou em nome dos 17 empreendimentos beneficiados.