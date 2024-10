Governo do Estado entrega carros para Coordenadorias Regionais de Obras Públicas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), entregou, nesta terça-feira (8/10), 15 carros locados para dez Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops) e para a Subsecretaria de Obras na Educação. Os veículos VW Virtus 1.0 TSI automáticos facilitarão o deslocamento dos servidores para fiscalizar os trabalhos nos prédios públicos do governo estadual. O custo é de R$ 420 mil ao ano. A cerimônia de entrega ocorreu na sede da secretaria, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

“No processo até a entrega dos veículos, com a liderança do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza, reorganizamos as finanças e recuperamos a capacidade não só de investir, mas de sonhar, e é sonhando que projetamos e realizamos obras”, disse a titular da SOP, Izabel Matte. “Os protagonistas hoje não são os veículos, mas as pessoas que trabalham na secretaria e que agora terão mais condições de exercer a sua profissão de forma digna.”

As regionais de Porto Alegre (1ª), Novo Hamburgo (2ª), Caxias do Sul (4ª), Pelotas (5ª), Cruz Alta (9ª), Guaíba (12ª), Santo Ângelo (14ª), Bento Gonçalves (16ª), Santa Rosa (17ª) e Santana do Livramento (19ª) foram contempladas.

Para vistoriar e fiscalizar obras, os servidores das regionais utilizavam veículos particulares, sendo ressarcidos por quilômetro rodado; ou recorriam a táxi, aplicativos ou outros serviços.

As Crops que receberam os veículos foram selecionadas com base na quantidade de demandas e no número de servidores que locam seus próprios carros para o Estado. A distribuição considerou a necessidade de otimizar as atividades de fiscalização e vistorias, garantindo mais agilidade e eficiência.

Qualificação da SOP

A entrega dos veículos para as Crops faz parte de uma série de investimentos da SOP para qualificar as condições de trabalho de servidores e o atendimento à população. No total, mais de R$ 6,7 milhões foram destinados a melhorias. Neste ano, mais R$ 3,6 milhões serão aplicados para ações imediatas e futuras.

A SOP destinou recursos para a estrutura física das Crops, regularizou contratos, pagou faturas atrasadas, renovou contratações emergenciais de técnicos e tornou mais eficiente o suporte de tecnologia da informação (TI) nas regionais.

A administração se fez mais presente no interior, visitando as Crops para conhecer as condições em que os locais de trabalho se encontravam e apresentar as novas formas de gestão em implementação. A partir disso, foi possível realizar melhorias nos prédios das regionais.

Alguns dos investimentos para qualificação da SOP:

equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacetes, botinas, coletes e óculos de proteção;

mais de 300 cadeiras, contemplando todos os servidores;

100 computadores workstations;

80 notebooks com configuração avançada;

30 drones;

softwares de arquitetura e engenharia.