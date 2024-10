3º Seminário Estadual de Prendas e Piás do Rio Grande do Sul será realizado em Três Passos

No próximo sábado, 12 de outubro, o CTG Missioneiro dos Pampas, em Três Passos, será palco do 3º Seminário Estadual de Prendas e Piás do Rio Grande do Sul. O evento, que promete reunir representantes das 30 regiões tradicionalistas do estado, contará com a presença da presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), senhora Ilva Maria Borba Goulart, além de outros integrantes do MTG e da Gestão Estadual de Prendas e Peões.

A escolha de Três Passos como sede do seminário se deve à conquista do título de 1ª Prenda Mirim do RS pela jovem Raiany de Freitas, que, juntamente com o CTG Missioneiro dos Pampas, está organizando o evento com grande dedicação. O objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para os participantes e espectadores.

Toda a comunidade da região está convidada a prestigiar este importante encontro da cultura gaúcha. O evento terá início às 8h30 e se estenderá até as 17h, oferecendo uma programação rica e diversificada.

Não perca a oportunidade de participar desse momento que valoriza e fortalece as tradições gaúchas!