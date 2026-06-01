Palmeira das Missões conhece os vencedores do 39º Carijo da Canção Gaúcha

O 39º Carijo da Canção Gaúcha chegou ao fim na madrugada deste domingo, dia 31 de maio, em Palmeira das Missões. Considerado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o festival encerrou mais uma edição com a apresentação das músicas finalistas e a divulgação dos vencedores.
A última ronda do evento teve início com um tributo ao cantor e compositor missioneiro Pedro Ortaça. A homenagem foi organizada após o falecimento do artista, um dos grandes nomes da música regional gaúcha.
Ao longo da noite, foram apresentadas as 16 composições classificadas para a fase decisiva do festival, reunindo músicas da Fase Local e da Fase Geral.
Entre os destaques da premiação, Nilton Ferreira conquistou mais uma vez o Troféu Soldado Pé No Chão com a música “Na Casa do Mate”. Foi a quarta conquista do artista na categoria.
O encerramento do festival contou ainda com show do Gaúcho da Fronteira, que fechou a programação da 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha.
Veja os Vencedores:
1° lugar - Troféu Soldado Pé No Chão:
Na casa do mate
Letra: Pedro Freitas Flores
Melodia: Sabani Felipe de Souza
Intérprete: Nilton Ferreira
2° lugar - Troféu Tarefeiro:
Gosto de falar de campo
Letra e melodia: Ramires Monteiro
Intérprete: Igor Tadielo
3° lugar - Troféu Erva Mate:
A voz da Palmeira
Letra: Ramiro Grethe Bregles
Melodia: Marcelo Grethe
Intérprete: Cristiano Sonttag e Edu Dall’osto
Melhor intérprete - Troféu Cevadura:
Taine Schettert
Música: No Carijo da Alma
Melhor instrumentista - Troféu Sapecador:
Ronison Borba
Destaque feminino - Troféu Mulher Tarefeira:
Ana Claudia Rizzato
Música: Na casa do mate
Melhor arranjo instrumental - Troféu Cancheador:
Na casa do mate
Letra: Pedro Freitas Flores
Melodia: Sabani Felipe de Souza
Intérprete: Nilton Ferreira
Melhor arranjo vocal - Troféu Soque de Erva Mate:
Temperança
Letra: Alixandre Lima
Melodia: Gabriel Gariba
Interpretação: Gabriel Nascimento, Roberta Soares e Cristiano Sonttag
Melhor trabalho poético - Troféu Carijo:
O campo não é uma estrada
Letra: Rômulo Chaves
Melodia: João Paulo Deckert
Intérprete: Cristiano Fantinel
Composição sobre a história de Palmeira das Missões - Troféu Mozart Pereira Soares:
A voz da Palmeira
Letra: Ramiro Grethe Bregles
Melodia: Marcelo Grethe
Intérprete: Cristiano Sonttag e Edu Dall’osto
Melhor tema ecológico - Troféu Palmeira das Missões:
Lições da terra e do mate
Ritmo: Chamamé
Letra: Luís Fernando Gastaldo
Melodia: Arison Martins
Intérprete: Maria Alice
Música mais popular - Troféu Rio Guarita:
Velha Palmeira
Letra: Jose Arthur Nerling e José Ricardo Nerling
Melodia: José Ricardo Nerling
Intérpretes: José Ricardo Nerling e João Quintana Vieira
Melhor composição sobre a temática erva mate - Troféu Chimarrão:
Dos mates que a vida serve
Letram melodia e interpretação: José Ricardo Nerling
Melhor composição sobre as Missões - Troféu Cruz Missioneira
Pela mão do Jesuíta
Letra e melodia: José Augusto Fiorin
Intérpretes: Vinicius Hoch
Melhor Melodia - Troféu Aurélio Moraes
Hoje
Letra: Gujo Teixeira
Melodia: Felipe Goulart
Intérpretes: Felipi Coelho
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