Palmeira das Missões conhece os vencedores do 39º Carijo da Canção Gaúcha

O 39º Carijo da Canção Gaúcha chegou ao fim na madrugada deste domingo, dia 31 de maio, em Palmeira das Missões. Considerado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o festival encerrou mais uma edição com a apresentação das músicas finalistas e a divulgação dos vencedores.

A última ronda do evento teve início com um tributo ao cantor e compositor missioneiro Pedro Ortaça. A homenagem foi organizada após o falecimento do artista, um dos grandes nomes da música regional gaúcha.

Ao longo da noite, foram apresentadas as 16 composições classificadas para a fase decisiva do festival, reunindo músicas da Fase Local e da Fase Geral.

Entre os destaques da premiação, Nilton Ferreira conquistou mais uma vez o Troféu Soldado Pé No Chão com a música “Na Casa do Mate”. Foi a quarta conquista do artista na categoria.

O encerramento do festival contou ainda com show do Gaúcho da Fronteira, que fechou a programação da 39ª edição do Carijo da Canção Gaúcha.

Veja os Vencedores:

1° lugar - Troféu Soldado Pé No Chão:

Na casa do mate

Letra: Pedro Freitas Flores

Melodia: Sabani Felipe de Souza

Intérprete: Nilton Ferreira

2° lugar - Troféu Tarefeiro:

Gosto de falar de campo

Letra e melodia: Ramires Monteiro

Intérprete: Igor Tadielo

3° lugar - Troféu Erva Mate:

A voz da Palmeira

Letra: Ramiro Grethe Bregles

Melodia: Marcelo Grethe

Intérprete: Cristiano Sonttag e Edu Dall’osto

Melhor intérprete - Troféu Cevadura:

Taine Schettert

Música: No Carijo da Alma

Melhor instrumentista - Troféu Sapecador:

Ronison Borba

Destaque feminino - Troféu Mulher Tarefeira:

Ana Claudia Rizzato

Música: Na casa do mate

Melhor arranjo instrumental - Troféu Cancheador:

Na casa do mate

Letra: Pedro Freitas Flores

Melodia: Sabani Felipe de Souza

Intérprete: Nilton Ferreira

Melhor arranjo vocal - Troféu Soque de Erva Mate:

Temperança

Letra: Alixandre Lima

Melodia: Gabriel Gariba

Interpretação: Gabriel Nascimento, Roberta Soares e Cristiano Sonttag

Melhor trabalho poético - Troféu Carijo:

O campo não é uma estrada

Letra: Rômulo Chaves

Melodia: João Paulo Deckert

Intérprete: Cristiano Fantinel

Composição sobre a história de Palmeira das Missões - Troféu Mozart Pereira Soares:

A voz da Palmeira

Letra: Ramiro Grethe Bregles

Melodia: Marcelo Grethe

Intérprete: Cristiano Sonttag e Edu Dall’osto

Melhor tema ecológico - Troféu Palmeira das Missões:

Lições da terra e do mate

Ritmo: Chamamé

Letra: Luís Fernando Gastaldo

Melodia: Arison Martins

Intérprete: Maria Alice

Música mais popular - Troféu Rio Guarita:

Velha Palmeira

Letra: Jose Arthur Nerling e José Ricardo Nerling

Melodia: José Ricardo Nerling

Intérpretes: José Ricardo Nerling e João Quintana Vieira

Melhor composição sobre a temática erva mate - Troféu Chimarrão:

Dos mates que a vida serve

Letram melodia e interpretação: José Ricardo Nerling

Melhor composição sobre as Missões - Troféu Cruz Missioneira

Pela mão do Jesuíta

Letra e melodia: José Augusto Fiorin

Intérpretes: Vinicius Hoch

Melhor Melodia - Troféu Aurélio Moraes

Hoje

Letra: Gujo Teixeira

Melodia: Felipe Goulart

Intérpretes: Felipi Coelho







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