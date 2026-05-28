20ª Região Tradicionalista participa de lançamento de frente parlamentar em Porto Alegre

A representação da 20ª Região Tradicionalista marcou presença nesta quarta-feira, dia 27 de maio, no lançamento da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Tradição e Folclore Gaúcho e suas Entidades. O ato foi realizado no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, reunindo lideranças tradicionalistas de diversas regiões do Estado.

Participaram da solenidade a coordenadora da 20ª RT, Sandra Germano, de Coronel Bicaco, o conselheiro Giovane Diemer, de Três Passos, além de uma comitiva formada por patrões e representantes de CTGs pertencentes à região tradicionalista. Entre os presentes esteve também a patroa do CTG Guardiões da Fronteira, Sonilda Martin Weirich, de Tenente Portela.

Durante o evento, Sandra Germano recebeu, representando a 20ª RT, um certificado de reconhecimento pelo trabalho realizado em defesa da cultura gaúcha e pelo empenho em tornar realidade as duas primeiras etapas do programa Avançar Tchê, iniciativa voltada ao fortalecimento das entidades tradicionalistas e da infraestrutura cultural no Estado.

Além da participação no lançamento da frente parlamentar, a comitiva também cumpriu uma extensa agenda em órgãos do Governo do Estado. Foram realizadas visitas à Secretaria Estadual da Cultura, Secretaria do Turismo e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, buscando acompanhar o andamento do processo de termo de convênio para a construção da futura sede da 20ª Região Tradicionalista, além de outras demandas apresentadas pelos CTGs da região.

No período da tarde, os representantes tradicionalistas realizaram visitas à Fundação de Cultura Gaúcha, à sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e também aos gabinetes de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. O objetivo foi reforçar a busca por apoio institucional e investimentos que contribuam para o fortalecimento das entidades tradicionalistas ligadas à 20ª Região Tradicionalista.

A participação da comitiva demonstra a mobilização regional em defesa das tradições gaúchas, valorizando o trabalho desenvolvido pelos CTGs e fortalecendo ações voltadas à preservação do folclore, da cultura e da identidade do povo gaúcho.

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