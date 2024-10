Inscrições para concurso artístico escolar sobre integridade entram na reta final

As inscrições para a segunda edição do Concurso de Manifestações Artísticas sobre Integridade estão entrando na reta final. Os estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual têm até 15 de outubro para registrar seus trabalhos e concorrer aos prêmios em dinheiro. Até o momento, mais de 330 alunos já se inscreveram.

Organizado pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), o concurso faz parte do Projeto Escola Íntegra e oferece prêmios para diversas manifestações artísticas, como redação, poesia, desenho, música e vídeo. O tema é “cultura da integridade e ética no ambiente escolar”. Podem participar alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de Porto Alegre, abrangendo cerca de 27 mil estudantes de 74 escolas. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis neste link .

A edição deste ano distribuirá R$ 40 mil em prêmios, quatro vezes mais que o valor da edição anterior. As premiações serão de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, em cada série do Ensino Médio. Além disso, haverá um sorteio de R$ 1 mil entre os demais participantes.

Uma novidade deste ano é que os professores que orientarem os alunos na elaboração dos trabalhos também serão premiados. Os estudantes podem indicar seus professores como padrinhos ou madrinhas, e as recompensas serão de R$ 6 mil e R$ 5 mil para o primeiro e o segundo colocados, respectivamente. As duas escolas com o maior número proporcional de inscritos receberão R$ 5 mil cada.

A avaliação das manifestações artísticas ocorrerá entre 16 de outubro e 15 de novembro. O resultado preliminar será divulgado até 30 de novembro, e a cerimônia de premiação está prevista para 9 de dezembro.