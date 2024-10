Médicos do Cepon são bicampeões mundiais em conhecimento sobre cardio-oncologia nos Estados Unidos

Foto: Divulgação / Cepon

Médicos do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepom), unidade do Governo de Santa Catarina, referência em oncologia e medicina paliativa no Brasil, foram bicampeões da Champions League da International Cardio Oncology Society (IC-OS), uma competição internacional de conhecimento em cardio-oncologia. O prêmio foi entregue durante o Global Cardio-Oncology Summit (GCOS) de 2024, em Minneapolis, EUA, ao médico João Pedro Dutra, em nome de toda a equipe composta pelos médicos David Cavalcanti Ferreira, Tatiana Monteiro, Victor Hugo Fonseca, Camila Blatt e Bianca Martins.

O diretor-geral do Cepon, Marcelo Zanchet, complementa que o reconhecimento dos médicos é resultado do trabalho dedicado da equipe e do esforço constante em oferecer uma oncologia de alta qualidade. “Nossa missão vai além do atendimento; estamos comprometidos com o avanço da pesquisa e da educação médica. Esse prêmio é uma prova do nosso empenho em buscar sempre o melhor para nossos pacientes, consolidando o Cepon como referência no tratamento do câncer em Santa Catarina e no Brasil”, enfatiza.

“Em 2023, nossa equipe venceu a primeira edição da competição realizada no Global Summit em Madrid, superando dois times espanhóis. Este ano, após passarmos pelas etapas classificatórias, enfrentamos a Universidade da Pensilvânia/EUA na semifinal e vencemos. Na final de 2024, competimos contra dois times dos EUA: a Universidade de Washington, em St. Louis, e a Universidade de Augusta, na Geórgia. Ambos os times eram compostos por cardiologistas e oncologistas”, relata João Pedro Dutra sobre a emoção de representar a equipe CEPONTINIB na final.

A competição é baseada em questões de cardio-oncologia derivadas de casos clínicos. As três primeiras rodadas ocorrem de forma online e são compostas por uma série de perguntas de múltipla escolha, cronometradas e pontuadas com base nas respostas corretas e no tempo de resposta. A rodada final é um jogo ao vivo, durante uma sessão do congresso, no estilo “Jeopardy” (programa de televisão exibido nos EUA), com questões de diferentes níveis de dificuldade e pontuação.

“Participar dessa competição é uma forma de demonstrar o quanto levamos a sério o estudo da cardio-oncologia e a importância de cuidar das doenças cardiovasculares em pessoas que têm ou tiveram câncer. Essa competição reflete nosso compromisso com a educação médica e a disseminação do conhecimento na comunidade internacional”, destaca João Pedro.

Atualmente, as doenças cardiovasculares e o câncer são as principais causas de mortalidade no mundo. Os tratamentos contra o câncer, em suas diversas modalidades, podem causar danos ao sistema cardiovascular, resultando em problemas como insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, arritmias, hipertensão e pericardites, entre outros.

Os cardiologistas do Cepon atuam na prevenção, identificação precoce e tratamento de complicações cardiovasculares decorrentes do câncer ou de seu tratamento. “O mais importante dessa premiação não é o troféu em si, mas o impacto positivo nos pacientes, que são os verdadeiros beneficiados com o conhecimento adquirido. Além disso, é uma oportunidade de destacar o Cepon, mostrando ao mundo que fazemos uma medicina de qualidade”, conclui João Pedro Dutra.

O Cepon é uma unidade da administração direta da Secretaria de Estado da Saúde (SES), gerido pela Fahece.