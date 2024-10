Governo anuncia investimentos e incentivos para setores produtivos na quarta (9)

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz), anunciará novos investimentos no Estado e incentivos para 16 empresas de setores produtivos diversificados. O ato contará com a presença do governador Eduardo Leite e ocorrerá na quarta-feira (9/10), às 14h, no Palácio Piratini.

Aviso de pauta

O quê: anúncio de novos investimentos e incentivos para 16 empresas de setores produtivos diversificados

Quando: quarta-feira (9/10), às 14h

Onde: Palácio Piratini (Praça Marechal Deodoro, s/n, Porto Alegre)