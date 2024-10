Eleição para prefeito no município de Gentil, perto de Passo Fundo, foi definida por apenas um voto de diferença.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Adelar Silvestri é empresário no município e foi vereador por quatro mandatos. Atualmente ele está no cargo de vice-prefeito de Alcenir Dalmago (PDT).

A eleição para prefeito no município de Gentil, no Noroeste do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo, foi definida por apenas um voto de diferença.

Eleições 2024 Há 18 minutos Em Eleições 2024 Veja os partidos com maior número de prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul O dado leva em conta os 492 municípios com definição no primeiro turno. Outras cinco cidades vão realizar segundo turno em 27 de outubro.

Tenente Portela Há 18 horas Em Eleições 2024 Coligação do Sala pede anulação dos votos do MDB O pedido aguarda a decisão da Justiça Eleitoral.

Tenente Portela Há 18 horas Em Eleições 2024 Tenente Portela elege maioria feminina para a Câmara de Vereadores Micheli, do PDT; Rosângela e Cris Feyth, do PSDB; Luísa Barth, do MDB; e Elisângela Lutz, do PL