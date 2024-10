Com investimento de R$ 1 milhão do Estado, Santa Casa de Pelotas vai adquirir mamógrafo digital

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investirá R$ 1 milhão para a compra de um equipamento de mamografia digital para a Santa Casa de Pelotas. Com o equipamento, a instituição realizará até 300 mamografias por mês para o diagnóstico do câncer de mama.

A expectativa da direção da instituição é de que o mamógrafo permitirá elevar também o número de atendimentos na Santa Casa em casos suspeitos, passando de 630 para 1.890 anuais. Também deverá ajudar a reduzir a fila de pacientes do Sul do Estado à espera de uma mamografia, atualmente com 229 pessoas, e de mamografia bilateral, com 2.912 pacientes.

A médica da Santa Casa, Daiane Ferreira Acosta, explicou que o novo aparelho produz imagens mais nítidas, permitindo diagnósticos mais precisos, com a detecção de pequenos nódulos que podem passar despercebidos na mamografia convencional. Além disso, gera menos exposição das pacientes à radiação, tornando o exame mais seguro. Com recursos como inteligência artificial, o equipamento digital realiza três vezes mais exames, já que o tempo de uma mamografia cai de 40 minutos em um aparelho digital para 15 minutos.

O convênio para a liberação dos recursos foi assinado na tarde desta segunda-feira (7/10). Com o novo mamógrafo, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, incentivou que as mulheres façam o exame preventivo. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que 80% das mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos façam o rastreamento da possibilidade de câncer de mama. No entanto, no Estado, assim como em toda a Região Sul, só 65% delas buscam o exame.

“Não há falta de equipamento no Rio Grande do Sul. Nós temos mamógrafos nos diferentes pontos do Estado. Inclusive, por meio do programa Avançar, muitos hospitais foram contemplados com recursos para a compra de mamógrafos”, disse Arita. “Mas nós temos 35% mais casos do que o estimado pelo Inca. São 5.038 novos casos por ano e isso é muito preocupante. Por isso, é ainda maior a importância de termos o diagnóstico precoce para evitarmos que se agravem.”

Mais exames

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, destacou o impacto positivo que o mamógrafo terá para o município. “No ano passado, tivemos redução de mulheres fazendo mamografia e isso se deu muito pelo fato de que elas estão procurando menos o exame. Mas também porque um dos equipamentos da cidade ficou fora de operação. Receber o equipamento novo e moderno é sinal de que vamos estar mais preparados para ultrapassar nossas metas de prevenção do câncer de mama e proteção às mulheres pelotenses.”

“Quando se faz investimentos deste porte na linha de cuidado e oportunizando que a gente tenha um tratamento humanizado respeitoso com estas mulheres, com certeza quem ganha é a população de Pelotas e da Região Sul”, disse o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems), Cacildo Delabary. Ele ressaltou que a Santa Casa de Pelotas é referência em exames para 22 municípios da região, totalizando mais de 1 milhão habitantes.

Também participaram da cerimônia a secretária municipal de Pelotas, Rosana van der Laan, o provedor da Santa Casa, Angelo Fernando Ortiz da Silva, e a reitora da Universidade Federal de Pelotas, Isabela Andrade, além da equipe técnica da Secretaria da Saúde.