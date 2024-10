Fazenda publica edital para concurso de auditor do Estado

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou nesta segunda-feira (7/10), no Diário Oficial, o edital do concurso público para o cargo de auditor do Estado, que integra o quadro de pessoal da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage).

As inscrições estarão abertas de 14 de outubro a 13 de novembro. Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , organizadora do concurso, para efetuar a inscrição. O edital completo e todas as atualizações e resultados serão divulgados na mesma página eletrônica.

O concurso oferece 30 vagas para o cargo de auditor do Estado. A prova objetiva, de múltipla escolha, será realizada em Porto Alegre, no dia 12 de janeiro de 2025, em dois turnos: das 8h às 12h e das 15h às 19h, conforme o horário oficial de Brasília. O exame terá caráter eliminatório e classificatório.

Para participar, os candidatos devem possuir diploma de nível superior em Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas, Administração, Engenharia ou Tecnologia da Informação.