Programa Primeira Infância Melhor inicia Projeto Ninho de Livros para visitadores

Com o objetivo de ampliar o repertório cultural das crianças atendidas pelo programa Primeira Infância Melhor (PIM), começou nesta segunda-feira (7/10) o projeto Ninho de Livros. A iniciativa da Secretaria da Saúde (SES), com apoio das secretarias de Segurança Pública (SSP), da Cultura (Sedac) e de Desenvolvimento Social (Sedes), visa à formação de visitadores e monitores sobre literatura para as infâncias.

De autoria conjunta entre o PIM, a ONG Cirandar e a Prefácio Consultoria Literária, o projeto PIM - Ninho de Livros foi desenvolvido especialmente para o programa estadual, com ênfase na primeira infância. A execução do projeto será no âmbito dos programas PIM, Criança Feliz e RS Seguro Comunidades. Neste primeiro momento, a capacitação começou para as equipes municipais da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), na Região Metropolitana.

A ideia de montar um projeto voltado para a leitura vai ao encontro de demandas trazidas pelas equipes que atuam nos territórios e pelos resultados de pesquisa realizada pela FGV/Clear, que apontou que as famílias atendidas pelo PIM possuem um tempo maior de dedicação, por parte dos cuidadores, para brincar e ler com suas crianças em relação àquelas famílias que não participam do programa.

Esse foi um dos motivos pelos quais se optou por investir no projeto, incluindo mais livros. A meta é que a literatura seja incluída dentro do planejamento de atividades, promovendo criatividade; fortalecendo vínculos entre os visitadores do PIM, as crianças e seus familiares; e estimulando a prática habitual da leitura.

Para a coordenadora do PIM, Carolina Drugg, a escolha do projeto foi estratégica para atender à demanda de desenvolvimento da linguagem das crianças sem fugir do lúdico. “O Ninho de Livros vai proporcionar acesso de qualidade a temáticas que tratam de afeto, diversidade e inclusão, dando subsídio para visitadores inaugurarem na família uma vivência literária. A partir disso, incentivamos a formação de uma criança leitora”, explicou.

O projeto Ninho de Livros terá um total de quatro encontros durante o mês de outubro, finalizando com a entrega dos livros às equipes no encerramento. A metodologia da formação está dividida em etapas que contemplam curadoria de livros infantis, elaboração de materiais de orientação, curso sobre literatura e supervisão técnica para implantação nos territórios.

O PIM é uma política pública do Estado que objetiva apoiar as famílias a partir de sua cultura e de suas experiências, promovendo o desenvolvimento integral das crianças desde a gestação até os seis anos de idade.

O RS Seguro Comunidades é uma ação transversal na área de segurança pública que visa ao combate à criminalidade, à qualificação do atendimento ao cidadão, ao fortalecimento de políticas sociais preventivas e transversais e ao aperfeiçoamento do sistema prisional.

O investimento na primeira infância e a interlocução entre as ações buscam, de maneira conjunta, estimular o desenvolvimento humano desde os primeiros anos de vida, promovendo equidade e incidindo sobre a ruptura dos ciclos de pobreza e violências.