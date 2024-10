Tenente Portela elege maioria feminina para a Câmara de Vereadores

Nas eleições deste domingo, pela primeira vez na história, Tenente Portela elegeu a maioria feminina para a Câmara de Vereadores. Entre as eleitas estão Micheli, do PDT; Rosângela e Cris Feyth, do PSDB; Luísa Barth, do MDB; e Elisângela Lutz, do PL.

Duas das eleitas são novidades no legislativo: Micheli, que foi a candidata mais votada com 687 votos, 162 a mais que o segundo colocado, e Elisângela, que concorreu pela segunda vez e conseguiu sucesso após não ser eleita na última eleição.

Luísa Barth, reeleita para mais um mandato, já ocupava uma cadeira na Câmara desde 2020 e agora soma sua terceira eleição vitoriosa, tendo também sido eleita em 2008.

Rosângela e Cris Feyth são veteranas no legislativo. Ambas ocuparam cadeiras entre 2012 e 2020, mas não conseguiram se eleger em 2020. Agora, retornam ao legislativo portelense.

Confira a lista completa dos eleitos:

Micheli – PDT: 687 votos

687 votos Diube – Republicanos: 525 votos

525 votos Mauro Ludwig – PL: 495 votos

495 votos Rosângela – PSDB: 470 votos

470 votos Cris Feyth – PSDB: 440 votos

440 votos Derli da Silva – PSDB: 406 votos

406 votos Luísa Barth – MDB: 367 votos

367 votos Luciano Berta – MDB: 312 votos

312 votos Elisângela Lutz – PL: 238 votos

A nova composição da Câmara marca um avanço histórico na representatividade feminina em Tenente Portela.