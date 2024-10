Ômega-3 contribui para a redução da pressão

A hipertensão, ou pressão alta, afeta milhões de brasileiros e é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e insuficiência renal. Recentemente, estudos vêm destacando o papel do ômega-3, um ácido graxo essencial, na redução da pressão arterial, tornando-o uma ferramenta promissora no combate a essa condição silenciosa, mas perigosa.

Uma pesquisa publicada pelo Journal of the American Heart Association revelou que doses diárias de 2 a 3 gramas de ômega-3 podem reduzir significativamente a pressão arterial em pessoas com hipertensão. O estudo mostra que o ômega-3 atua diretamente na dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando a elasticidade das artérias e ajudando a reduzir a resistência que o sangue encontra ao circular pelo corpo.

Kennedy Lauton, nutricionista da Lauton Suplementos, comenta sobre a importância desse nutriente: “O ômega-3, principalmente nas formas EPA e DHA, tem uma ação anti-inflamatória que vai além da proteção cardiovascular. Ele é capaz de reduzir a inflamação crônica que muitas vezes está associada à hipertensão, ajudando a controlar a pressão arterial de forma natural e a prevenir complicações graves, como AVCs e infartos”.

Na Lauton Suplementos, o desenvolvimento de suplementos de ômega-3 foca em garantir a pureza e alta concentração dos ácidos graxos essenciais, com o objetivo de auxiliar na saúde cardiovascular. “Acreditamos que a suplementação regular pode ser uma solução eficaz para muitos brasileiros que buscam alternativas naturais para gerenciar sua saúde”, reforça Kennedy Lauton.

Além de seus benefícios para o coração, o ômega-3 também contribui para a saúde cerebral, ajudando a melhorar a cognição e a prevenir declínios cognitivos associados à idade, o que torna a suplementação uma opção versátil e indispensável, de acordo com Lauton.