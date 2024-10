Hemocentros farão 26 ações externas e aos sábados para coleta de sangue em outubro

Para a promoção permanente da doação de sangue no Estado, os Hemocentros vinculados à Secretaria da Saúde (SES) farão 26 ações externas e aos sábados neste mês de outubro. A agenda, periódica e permanente, flexibiliza horários e dias de atendimento e locais, oferecendo à população a oportunidade de doar quanto tem disponibilidade.

Nesta terça-feira (1º), haverá coletas em Jaguarão (na Santa Casa de Caridade) e em Parobé (na UBS Integração). Na quarta-feira (02/10), será a vez dos municípios de Esteio e Frederico Westphalen. Há ações programadas na semana também em Parobé e Faxinal do Soturno no próximo sábado (05/10). Confira dias e locais: 1º/ 10 - Jaguarão - Santa Casa de Caridade de Jaguarão. Praça Dr. Hermes Pintos Affonso - Centro. Informações pelo WhatsApp 53 98156-1209 e pelo telefone (51) 32889193. Das 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas). Parobé - UBS Integração. Rua Artur Henemann, 112 - Alexandria. Informações pelo telefone (51) 992658679. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs).

2/ 10 - Esteio - Hospital São Camilo. Avenida Castro Alves, 948 - Tamandaré. Informações pelo telefone (51) 2126-8300. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Frederico Westphalen - UBS Dr. Ayres Cerutti. Rua do Comércio, 251 0150 - Centro. Informações pelo WhatsApp (55) 996337372. Da 8h às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo).

5/ 10 - Parobé - UBS Integração. Rua Artur Henemann, 112 - Alexandria. Informações pelo telefone (51) 992658679. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Faxinal do Soturno - Hospital de Caridade São Roque. Rua Ceci Leite Costa, 1.266. Informações pelo telefone (55) 32631301 e pelo WhatsApp (55) 99685-3884. Das 8h30 às 12h30 (ação vinculada ao (Hemocentro de Santa Maria).

8/10 - Parobé - UBS Integração. Rua Artur Henemann, 112 - Alexandria. Informações pelo telefone (51) 992658679. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Canguçu - Hospital de Caridade de Canguçu. Rua José Albano de Souza, 140 - Centro. Informações pelo whats (53) 98156-1209 e pelo telefone (51) 32889193. Das 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas).

9/10 - Santo Ângelo - Hospital Regional das Missões. Avenida Antônio Manoel, 701 - Centro. Informações pelo whatsapp (55) 3313-2003. Das 8h às 13h30 (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo).

10/10 - Sapucaia do Sul - Hospital Getúlio Vargas. Rua Pinheiro Machado, 331 - Dihel. Informações pelo telefone (51) 997429310. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs).

11/10 - Lagoa Vermelha - UBS Nossa Senhora Controladora. Rua Jorge Moogen, 331 - Centro. Informações pelos telefones (54) 33589601 e (54) 33589608. Das 9h às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo).

15/10 - Parobé - UBS Integração. Rua Artur Henemann, 112 - Alexandria. Informações pelo telefone (51) 992658679. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs).

16/10 - Frederico Westphalen - UBS Dr. Ayres Cerutti. Rua do Comércio, 251 0150 - Centro. Informações pelo whatsApp (55) 996337372. Da 8h às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo). Esteio - Hospital São Camilo. Avenida Castro Alves, 948 - Tamandaré. Informações pelo telefone (51) 2126-8300. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs).

19/10 - Porto Alegre - Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Avenida Venâncio Aires, 1.116, segundo andar - Bom Fim. Informações pelo telefone (51) 32897658. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Santa Maria - Alameda Santiago do Chile, 35 - Nossa Senhora de Lourdes (sede do Hemosm). Informações pelo telefone (51) 3287-2549. Das 8h às 11h Bagé - Ambulatório do Hospital da Santa Casa. Rua Gomes Carneiro, 1350 - Centro. Informações pelo WhatsApp (53) 98156-1209 e pelo telefone (51) 32889193. Das 8h30 às 13h30 e das 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas).

22/10 - Parobé - UBS Integração. Rua Artur Henemann, 112 - Alexandria. Informações pelo telefone (51) 992658679. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Jaguarão - Santa Casa de Caridade de Jaguarão. Praça Dr. Hermes Pintos Affonso - Centro. Informações pelo WhatsApp 53 98156-1209 e pelo telefone (51) 32889193. Das 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas). Santo Ângelo - Hospital Regional das Missões. Avenida Antônio Manoel, 701 - Centro. Informações pelo WhatsApp (55) 3313-2003. Das 8h às 13h30 (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo). Sapucaia do Sul - Hospital Getúlio Vargas. Rua Pinheiro Machado, 331 - Dihel. Informações pelo telefone (51) 997429310. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs).

25/10 - Lagoa Vermelha - UBS Nossa Senhora Controladora. Rua Jorge Moogen, 331 - Centro. Informações pelos telefones (54) 33589601 e (54) 33589608. Das 9h às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo).

29/10 - Parobé - UBS Integração. Rua Artur Henemann, 112 - Alexandria. Informações pelo telefone (51) 992658679. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Canguçu - Hospital de Caridade de Canguçu. Rua José Albano de Souza, 140 - Centro. Informações pelo whats (53) 98156-1209 e pelo telefone (51) 32889193. Das 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas).

30/10 - Esteio - Hospital São Camilo. Avenida Castro Alves, 948 - Tamandaré. Informações pelo telefone (51) 2126-8300. Das 8h às 12h (ação vinculada ao Hemorgs). Frederico Westphalen - UBS Dr. Ayres Cerutti. Rua do Comércio, 251 0150 - Centro. Informações pelo WhatsApp (55) 996337372. Da 8h às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Passo Fundo).

Critérios e adesão

Para poder doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos (com desconto de vestimentas). Outros impeditivos temporários ou definitivos podem ser consultados em saude.rs.gov.br/doacao-de-sangue.

De acordo com o Ministério da Saúde, 1,8% da população gaúcha doou sangue em 2022, o que representa 18 pessoas a cada mil habitantes e um total de 213 mil de doações. O percentual está dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que 1% a 3% da população deve ser doadora. No entanto, se faz necessário de forma continuada reforçar a importância em aumentar o número de doadores para manter os estoques regulares e sem risco de desabastecimento.

Rede de apoio

A programação integra a Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue, que visa o estabelecimento de ações voltadas à mobilização dos diversos segmentos sociais para a promoção permanente da doação, com o objetivo de manter os estoques de hemocomponentes suficientes para sua disponibilidade em tempo hábil e sem gerar desperdício.

Sangue e doações

O sangue é um tecido vivo e para preservar as características importantes para o receptor, precisa ser utilizado em determinado espaço de tempo. Para plaquetas, por exemplo, o tempo para uso (ou validade) é de cinco dias e para hemácias, 35 dias.