Secretária da Saúde visita municípios com serviços que receberam investimentos do Avançar

Neste final de semana (28 e 29/09), a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, esteve nos municípios de Ronda Alta, Ametista do Sul, Tenente Portela e Três Passos, para visitar serviços que receberam recursos do Governo do Estado na área da Saúde.

No início do roteiro, Arita e sua comitiva visitaram a Associação Hospitalar Ronda Alta, onde foi inaugurada a estrutura para a abertura de 18 leitos que beneficiarão os moradores de Ronda Alta e região. Através do Programa Avançar foram investidos R$ 810 mil na estrutura.

Na Associação de Trabalhadores de Ronda Alta, foram investidos R$ 840 mil para reforma e ampliação do Centro de Diagnóstico de Imagenologia. A estrutura atenderá 26 municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) ofertando exames como colonoscopia, endoscopia e raio-x.

“O governo fortalece as estruturas de hospitais para que a população possa ter atendimento na própria comunidade, não tendo que se deslocar para outras regiões, por isso o nosso objetivo é sempre qualificar os serviços”, assegurou a secretária em Ronda Alta. “Fazemos essas visitas para agradecer e testemunhar a qualificação das redes locais por meio dos recursos destinados e utilizados, além da prevenção em saúde, mas também na assistência ambulatorial e hospitalar”, completou.

Em Ametista do Sul, ela visitou o Hospital São Gabriel. A instituição de Pequeno Porte (HPP)recebeu equipamentos para as unidades de internação, lavanderia, recepção e Pronto Atendimento. No total, foram destinados mais de R$ 506 mil do Governo do Estado.

Tenente Portela e Três Passos

Em Tenente Portela, a agenda ocorreu na Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, do Programa Avançar do Governo do Estado para a aquisição de equipamentos hospitalares do centro cirúrgico. O hospital também recebeu R$ 369 mil para equipamentos para lavanderia, laboratório de análises clínicas, UTI e Pronto Atendimento. A secretária foi recebida pela presidente do hospital Santo Antônio, Mirna Terezinha Kinsel Broucks, e servidores da instituição.

Arita afirmou que “investir no hospital Santo Antônio, de Tenente Portela é ter a certeza de que estamos investindo nas pessoas, porque esse hospital faz entregas de qualidade é um orgulho para o Rio Grande do Sul, inclusive no cuidado com a população indígena”.

Por fim, a comitiva da SES esteve no Hospital de Caridade de Três Passos, onde foram destinados incentivos do Governo do Estado para várias especialidades.

O roteiro continuou nesta segunda-feira (30/09), nas cidades de Cruz Alta e Não Me Toque.