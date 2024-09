Ouribank oferece crédito para empresas para o final de ano

A recente disponibilização de R$ 130 milhões em crédito doméstico pelo Ouribank, em agosto, evidencia uma estratégia voltada para o suporte financeiro de empresas brasileiras. Este montante integra um total planejado de R$ 2 bilhões até 2025, que deve se intensificar no final do ano, em resposta à crescente demanda por soluções financeiras.

De acordo com o Diretor Comercial da instituição, Izzy Politi, o objetivo é se tornar um parceiro estratégico para as empresas, facilitando a gestão do capital. “O final do ano traz diversas obrigações que exigem maior fluxo de caixa, por isso são oferecidas linhas sazonais de pagamento, como para o 13º salário”, afirmou.

Além disso, o executivo mencionou uma expectativa de aumento nas operações de cessão sem regresso, que visam proporcionar liquidez às empresas nos últimos meses de 2024. “Essa abordagem é aplicável tanto a companhias de médio porte quanto a grandes empresas que desejam desmobilizar ativos e otimizar seu caixa, permitindo que se concentrem em suas atividades principais”, complementou.

Para atender à demanda crescente no setor de crédito doméstico, o banco expandiu sua equipe com a contratação de dez novos profissionais, e continua à procura de mais colaboradores para oferecer um atendimento personalizado e eficiente. “Acreditamos que cada cliente deve ser tratado como uma prioridade”, destacou.

Flexibilidade no Capital de Giro

Com mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro, a nova área de crédito doméstico é uma opção adicional que visa proporcionar capital de giro flexível às empresas.

“O intuito é oferecer um serviço diferenciado, fazendo com que os empresários sintam-se valorizados e não apenas mais um número em nossa lista”, enfatizou o diretor.

A inclusão do crédito doméstico na estratégia do banco representa uma ampliação do portfólio, que agora abrange produtos de crédito, tanto doméstico quanto de trade finance. “Estamos preparados para auxiliar nossos clientes em toda a sua jornada, centralizando operações e proporcionando agilidade e segurança”, afirmou o executivo.

Atualmente, o banco realiza milhares de operações de câmbio diariamente e atua em diversas frentes, como Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC) e Adiantamento de Contratos de Câmbio para Exportação (ACE), além de Financiamento da Importação (Finimp). “A instituição evoluiu de um banco focado apenas em câmbio para uma entidade que oferece múltiplas soluções globais, facilitando negócios tanto no Brasil quanto internacionalmente”, ressaltou.

O hub de serviços do Ouribank inclui operações de hedge, Trade Finance, Real Estate, Prestação de Garantias, Soluções de Pagamentos, Bank Notes, Conta Corrente em Moeda Estrangeira, eFX e PIX internacional, entre outros. Em 2023, as soluções foram oferecidas a mais de 500 mil clientes, resultando em um crescimento anual de 50% no volume de negócios e totalizando mais de R$ 3 bilhões em ativos.