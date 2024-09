Cetrel participa do Congresso REMTECH Europe 2024

A Cetrel marcou presença no Congresso REMTECH Europe 2024, realizado de 16 a 20 de setembro, em Ferrara, Itália. O evento é um dos mais importantes fóruns internacionais voltados para discutir tecnologias de remediação de água e solo.

Na Seção 15, realizada no dia 18, os especialistas da Cetrel, Pedro Rosado, André Souza, André Pozzetti e Majhal Pinheiro, apresentaram o trabalho intitulado "Uso de poços inteligentes na execução de testes-piloto de remediação de DPE e P&T". A sessão destacou o uso de drones, inteligência artificial e novas formas de caracterização ambiental, com ênfase em tecnologias inovadoras através dos poços inteligentes.

Essa tecnologia permite a coleta e transmissão de dados em tempo real, otimizando o processo de remediação de áreas contaminadas. "Ao contrário dos poços tradicionais, que exigem medições manuais e presenciais, os poços inteligentes oferecem informações contínuas e precisas, agilizando as tomadas de decisões e reduzindo custos", ressaltam os especialistas.

Entre os principais benefícios da tecnologia estão:

Maior precisão e eficiência: O monitoramento contínuo e preciso permite ajustes em tempo real, garantindo resultados mais eficazes nos testes de remediação. Redução de custos: A otimização do processo e o dimensionamento preciso dos projetos geram economia de recursos e maior assertividade. Segurança e sustentabilidade: A diminuição da necessidade de intervenções presenciais reduz os riscos ocupacionais e os impactos ambientais.

Os especialistas da Cetrel destacam que, apesar de a aplicação dessa tecnologia no Brasil ainda ser limitada, ela tem mostrado grande potencial em áreas que exigem dados em tempo real ou em locais de difícil acesso. "Há uma tendência do aumento do uso dessa tecnologia no gerenciamento de áreas contaminadas, principalmente na concepção de projetos de remediação, objetivando maior assertividade e redução de custos. Além disso, esta tecnologia pode ser aplicada no gerenciamento de fontes e monitoramento ambiental de sites complexos", explicam.

Sempre atenta às inovações do setor, a Cetrel busca integrar as mais avançadas tecnologias às suas soluções, oferecendo projetos personalizados e eficientes. "Em cada novo projeto, consideramos as novidades do mercado para oferecer soluções que tragam customização e consequentemente maior satisfação aos nossos clientes ", concluem os especialistas.