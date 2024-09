Rádio Província FM entrevista Jandir Rossa o Bengué do MDB, candidato a prefeito de Barra do Guarita.

Nesta quarta-feira, 24 de setembro, a Rádio Província FM deu continuidade à sua rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. O entrevistado foi Jandir Rossa o Bengué, candidato do MDB à prefeitura de Barra do Guarita.

Durante a entrevista, Bengué apresentou suas principais propostas e seu plano de governo, destacando que não é contra a construção da ponte que ligará Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, a Itapiranga, em Santa Catarina desde que seja apresentado um projeto concreto para realização da obra.

Bengué também ressaltou sua experiência dentro do MDB e seus contatos com deputados e secretários do seu partido, oque segundo ele facilitará a busca de recursos para Barra do Guarita.

Uma das propostas de Bengué no seu governo é sobre a saúde no qual quer implementar o sistema de agendamento dos atendimentos para terminar com as constantes filas.

Questionado sobre os projetos relacionados à agricultura familiar, o candidato afirmou que essa será uma das prioridades de sua gestão, incentivando a cadeia leiteira do município. Em relação ao comércio local, Bengué destacou que vai incentivar o comercio não apenas pra um ou dois comerciantes, mas em um todo.

Por fim, Bengué valorizou a terceira idade do município e também os jovens, no qual pretende em sua gestão oferecer cursos profissionalizantes para que o jovem entre no mercado de trabalho.