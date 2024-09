Secretário visita Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma

Nesta quinta-feira, 12, como parte de sua agenda no Sul do Estado, o secretário Diogo Demarchi Silva reuniu-se com a diretoria do Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), de Criciúma. O encontro teve o propósito de alinhar as etapas preparatórias para as melhorias nas instalações, incluindo a ampliação do hospital.

“Estamos nos ajustes finais para trazer boas novidades que impulsionam o crescimento da região. A ideia é partir do planejamento para a execução, com foco no atendimento regional e cada vez mais próximo das pessoas”, afirmou o secretário.

Após a visita, o secretário reuniu-se com os gerentes das regionais da macrorregião Sul (Carbonífera, Laguna e Extremo Sul), visando a execução das ações.

Desde 2017, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, é administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS). O diretor-geral do hospital, César Augusto de Magalhães, ressaltou a importância da parceria entre o instituto e a Secretaria de Estado da Saúde.

“Há algum tempo estamos discutindo as ampliações com a Secretaria, e agora estamos vendo essas mudanças se concretizarem. Nosso foco é oferecer mais segurança e conforto aos pacientes. Durante o inverno, atendemos até 8 mil crianças, devido ao aumento de casos de vírus respiratórios, além de cerca de 1.200 atendimentos maternos”, explicou o diretor.