Destaque nacional: Santa Catarina é o estado que mais abriu leitos de UTI desde 2023

Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

Santa Catarina é destaque nacional no número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) habilitados. O Estado foi o que mais abriu leitos de UTI desde janeiro de 2023. Um trabalho intenso, que vem sendo realizando pelo Estado por meio da Secretaria da Saúde, garantiu a incorporação e habilitação de 220 unidades ao Sistema Único de Saúde (SUS), chegando ao total de 1.296. Os dados vêm de registros do Ministério da Saúde.

Em comparação com o início do ano passado, houve um crescimento de 20,46%, já que havia 1.076 leitos de UTI habilitados. Como o estado que lidera o Ranking, Santa Catarina ficou à frente, por exemplo, do Rio de Janeiro, em 2º, com 191 UTIs e Minas Gerais, com 134.

“Habilitar um leito de UTI em Brasília não é fácil. É preciso conhecimento técnico e entrada nos gabinetes do Ministério. Por isso, essa primeira posição tem que ser comemorada muito, porque é fruto do trabalho da nossa Secretaria da Saúde e de tudo que foi feito desde o começo do nosso mandato”, comemorou o governador Jorginho Mello.

Estado garante custeio

Vale ressaltar que mesmo antes dos leitos firmarem convênio com o Ministério da Saúde, o Governo de Santa Catarina custeia integralmente o funcionamento para atender a população até que a burocracia seja vencida. Ou seja, os leitos de UTI continuam em expansão mesmo que não tenham ainda a habilitação do governo federal. Em SC, por exemplo, já são 230 leitos abertos nesse mesmo período , enquanto 220 leitos foram habilitados junto ao ministério.

As habilitações são importantes porque dão folga para o caixa estadual, que pode aplicar os recursos em outras frentes. Atualmente, Santa Catarina desembolsa R$ 1,2 mil por leito vago e R$ 1,8 mil por leito ocupado. Mesmo após a habilitação, o Estado segue pagando o mesmo valor aportado pelo Ministério da Saúde, sendo R$ 600 do MS e mais R$ 600 do Estado.

“O número de leitos incorporados ao SUS é absoluto e não proporcional. Isso influencia diretamente a realização de cirurgias e evita a compra de leitos no privado. Tem uma sobrecarga na rede em momentos de sazonalidade, como nós passamos recentemente com as síndromes respiratórias agudas, mas o Estado segue ampliando a rede e trabalhando para dar a assistência necessária aos pacientes”, disse o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, reafirmando que até o fim do ano Santa Catarina abrirá ainda mais leitos para atender a população.

Recorde também em cirurgias

Foto: Reprodução/Secom SC

A abertura de mais leitos de UTI para atender a população garantiu também a possibilidade de a Saúde de Santa Catarina avançar na realização de cirurgias, com uma redução expressiva no tempo de espera por um procedimento no estado, em especial nas operações de alta complexidade.

Desde o início de 2023, foram realizadas 545.749 cirurgias, número que representa quase 7% da população total de Santa Catarina – se considerarmos que cada cirurgia atendeu a um cidadão diferente nesse período.

Foram 223,5 mil cirurgias eletivas com internação, 127,2 mil cirurgias oftalmológicas e 215 mil cirurgias emergenciais até agosto de 2024. A soma dos três tipos de procedimentos levam ao recorde de 565,7 mil cirurgias realizadas em menos de dois anos.