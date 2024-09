Em Criciúma, secretário da Saúde visita Unesc para fortalecer parcerias em saúde pública

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, está em Criciúma nesta quinta-feira, 12, com o objetivo de ampliar e fortalecer os serviços de saúde na região. A agenda incluiu uma visita pela manhã à Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), onde foi recebido pela reitora Luciane Ceretta, juntamente com gestores municipais e representantes do mestrado em Saúde Coletiva. No período da tarde, a agenda segue com uma visita ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC).



O objetivo foi conhecer as estruturas da universidade, especialmente as Clínicas Integradas, bem como participar de uma conversa com acadêmicos. “Tivemos uma conversa produtiva com a equipe da Unesc, onde foram apresentados projetos, pesquisas e inovações voltadas para a saúde pública. Fiquei impressionado com o potencial da universidade”, afirmou Diogo. O secretário ressaltou que o encontro permitiu discutir ações que beneficiarão não apenas Criciúma, mas toda a macrorregião sul de Santa Catarina.

“Nós recebemos o secretário Diogo Demarchi para uma visita às Clínicas Integradas, onde mostramos as diversas oportunidades que oferecemos à população da macrorregião sul. Nossos projetos de pesquisa e extensão, aliados à nossa excelente infraestrutura de excelência, fortalecem a formação dos nossos acadêmicos e geram impacto positivo na vida da comunidade. Agradecemos a parceria e seguimos juntos promovendo saúde e desenvolvimento regional”, declarou a reitora Luciane Ceretta.

Foto: Reprodução/Secom SC

A visita faz parte de um esforço do governo estadual, liderado pelo governador Jorginho Mello, para aproximar a gestão pública estadual das necessidades municipais. “Estamos cumprindo nosso compromisso de fomentar a saúde pública em todas as regiões de Santa Catarina, e a visita de hoje fortalece essa parceria”, concluiu Diogo.